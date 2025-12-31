Ve Fakultní nemocnici Olomouc vznikla poradna pro ženy s rizikem předčasného porodu

Statistika je jasná – přibližně každé desáté těhotenství končí předčasným porodem. Moderní medicína sice i tak dokáže maličké novorozence úspěšně vybavit do dalšího, často zcela plnohodnotného života, přesto zdravotní rizika pro tyto děti existují a nejsou zanedbatelná. Na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc proto letos vznikla specializovaná poradna pro ženy s vysokým rizikem předčasného porodu.
Specializovaná poradna pro ženy s vysokým rizikem předčasného porodu se v rámci Fakultní nemocnice Olomouc problematice předčasných porodů věnuje opravdu komplexně, o to víc, že u rodiček předčasně narozených děti hrozí až třicetiprocentní riziko, že se u nich bude tato situace při dalším těhotenství znovu opakovat. V mnoha případech lze zmíněné riziko úspěšně eliminovat.
Poradna pro ženy s vysokým rizikem předčasného porodu funguje od července 2025 v rámci Centra fetální medicíny Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc, a to každou středu, kdy ji vždy navštěvuje zhruba desítka klientek – maminek, jejichž předchozí těhotenství skončila porodem před 37. týdnem od početí. „Dnes sice dokážeme donedávna ještě skoro zázraky v podobě záchrany několikasetgramových novorozenců, ale přesto si musíme uvědomit, že předčasný porod je nejčastější příčinou úmrtnosti právě dětí v novorozeneckém věku a také do pěti let od narození,“ uvádí prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., vedoucí lékař porodních sálů a rovněž poradny pro ženy s vysokým rizikem předčasného porodu Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc (na fotografii).
Právě on se tomuto vysoce důležitému tématu věnuje již od roku 2008, nejprve v rámci fakultní nemocnice v Hradci Králové a nyní v Olomouci, kam přenesl své bohaté zkušenosti s problematikou tzv. těhotenských ztrát. „Naším pacientkám, tedy ženám po jednom či více případech předčasného porodu, se snažíme ‚ušít‘ péči doslova na míru a sledujeme je před dalším otěhotněním i po něm tak, aby těhotenství skončilo ideálně porodem v řádném termínu. Je třeba říci, že předčasný porod může vznikat z mnoha příčin. Naším cílem je tyto příčiny identifikovat a následně jim předcházet, nebo je vhodně léčebně ovlivnit. Využíváme přitom celého komplexního potenciálu velké fakultní nemocnice, neboli spolupracujeme s více pracovišti – v tomto konkrétním případě zejména s Ústavem mikrobiologie, Ústavem klinické a molekulární patologie a Oddělením klinické biochemie. I díky tomu je řada námi využívaných metod s ohledem na diagnostiku a následnou léčbu natolik unikátní, že naši pomoc využívají ženy nejen ze spádového regionu, ale prakticky z celé republiky,“ popisuje profesor Kacerovský.
Mezi hlavní příčiny předčasných porodů patří podle jeho slov především nedostatečná funkce placenty, infekční příčiny v důsledku průniku bakterií z pochvy a děložního hrdla do dutiny děložní, nedostatečná tolerance imunitního systému ženy udržet těhotenství či nedostatečná uzávěrová schopnost děložního hrdla. „Po důkladném vyšetření, včetně precizního histopatologického posouzení placenty z těhotenství s předčasným porodem, volíme preventivní opatření a léčbu podle zjištěné příčiny. Vždy postupujeme individuálně s maximálním důrazem na přesnost a účinnost terapie. Při známkách zánětu či infekce podáváme antibiotickou léčbu, u imunologických poruch volíme imunosupresivní terapii. Poruchy prokrvení placenty se snažíme ovlivnit vhodnými léčivými přípravky a nedostatečná uzávěrová funkce děložního hrdla může být řešena chirurgickým zákrokem zvaným cerkláž,“ vyjmenovává Marian Kacerovský.
Vedle řady maminek, jimž již jeho tým pomohl donosit zdravé dítě v řádném termínu porodu, svědčí o kvalitě práce odborníku z Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc také fakt, že toto pracoviště bude v lednu příštího roku pořádat a hostit prekongresové symposium právě na téma problematiky předčasných porodů. „Můžeme se těšit na skutečné světové špičky v oboru v čele s předními specialisty například z USA, Velké Británie a Švédska,“ uzavírá prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.