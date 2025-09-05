Večerníček slaví 60 let – a výstava je prodloužena!

Velkého zájmu se těší unikátní výstava České televize Večerníček slaví 60 let. Od 30. května ji ve Strahovském klášteře navštívilo více než 73 tisíc lidí. Pro velký zájem se výstava prodlužuje až do 12. října 2025.
„Večerníček je ikonická postava, kterou všichni známe, a jsme rádi, že jsme mohli divákům připravit k jeho kulatým narozeninám krásnou výstavu. Že mají lidé Večerníčka rádi, dokazuje i vysoká návštěvnost. I proto jsme se rozhodli výstavu prodloužit. Je to takový další dárek divákům České televize,“ uvedla vedoucí Komunikace, charity a mediálního partnerství ČT Jana Mrákotová.
Návštěvníci výstavy uvidí původní kulisy z večerníčků a další cenné fotografie, kresby a loutky. Těšit se mohou na interaktivní pohádkové zážitky, možnost vstoupit do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit s vílou Amálkou.
Výstava přibližuje, prostřednictvím výtvarných návrhů, originálních kreseb, ilustrací a loutek, zástupce proslulé české školy animace,
do které patřili například Jiří Trnka, Břetislav Pojar či Jan Švankmajer,
i tvorbu jejich pokračovatelů. Ta je zastoupena plejádou významných českých scenáristů, výtvarníků a režisérů z oblasti televizní animované tvorby. Nechybí Zdeněk Miler, Radek Pilař, Václav Čtvrtek, Zdeněk Smetana, Adolf Born či Vladimír Jiránek.
Celkem sedm osobností letos převzalo Večerníčkův řád. Česká televize tyto ceny předala vůbec poprvé významným tvůrcům, kteří přispěli
k výjimečné kvalitě a úrovni české tvorby pro děti. Mezi oceněnými je herec a hlasový interpret Jiří Lábus, dramaturgyně Marie Kšajtová, scenáristka Hana Lamková, režisér Michal Žabka, výtvarnice Lucie Dvořáková, animátor David Filcík a nejnověji i herečka Jiřina Bohdalová, která obdržela Večerníčkův řád 30. srpna během Dne otevřených dveří České televize.
„Řekla bych, že večerníčky a pohádky jsou to nejcennější, co jsem udělala. Když jsem mluvila s našimi diváky a posluchači v cizině, říkali mi, že na mých pohádkách se jejich děti učily česky. Byla jsem na to moc pyšná,“ prozradila legendární herečka.
Právě i ikonické postavičky, kterým dala Jiřina Bohdalová hlas, uvidíte i uslyšíte na výstavě. Kompletní informace
o otevírací době, programu a vstupenkách jsou k dispozici na webových stránkách vecernicek60let.cz.