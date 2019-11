Musí být dobře vidět

Malé, mrštné a nevypočitatelné – děti se v dopravním provozu snadno rychle přehlédnou, zvlášť teď v tomto tmavém ročním období. Několika triky se postaráte o to, aby se vašim malým dětem nic nestalo.

Děti jsou samozřejmě vždy v nebezpečí, že budou přehlédnuty, protože se chovají nevypočitatelně. Hbitě seskočí z chodníku, náhle se vynoří mezi parkujícími auty, rychle vyletí ze dveří.

Obzvlášť teď, kdy ráno později svítá, večer se brzy stmívá a přes den panuje pošmourné světlo, musíte dbát na to, aby vaše děti byly dobře vidět.

Snadno se to ale říká. Které dítě si na sebe rádo vezme světlou bundu, když u dětí ve školce právě frčí olivově zelená? Jak naše malé děti přinutíme k tomu, aby se jako „malé“ necítily, když je nutíme, aby nosily reflexní pásky a na aktovkách měly blikačky? Co tedy dělat? Podobně, jako když jde o výchovu, i zde musí jít dobrým příkladem dospělí. Proč má mít dítě světlou bundu, když vy vedle něho jdete v tmavé? Proč má na sebe pověsit reflexní pásek, když vám z kapsy kabátu se nehoupe blikačka? Získejte souhlas dítěte tak, že spolu budete vybírat a kupovat oblečení s reflexními prvky nebo zažehlovacími motivy. V obchodech s jízdními koly je velký výběr, a když dítěti vysvětlíme, že příslušenství není dětské, ale profesionální, bude se na to hned dívat jinak. Trénující závodníci, policisté, hasiči a záchranáři jsou při nočních zásazích nakonec taky dostatečně vybaveni takovýmto příslušenstvím na vestách, rukávech, nohavicích i botách. Právě sportovní boty děti zvlášť rády nosí, a ty dnes často mají světla v podrážkách.

Můžete si společně s dítětem vyjít na večerní procházku méně osvětlenými ulicemi, kde můžete otestovat viditelnost člověka s reflexními prvky a bez nich. Pro děti to bude zábava a vy navíc předvedete a vysvětlíte, jak pozdě vás řidič auta nebo kola uvidí. Vybavte se odrazkami a proveďte „test“ třeba s kapesní svítilnou.