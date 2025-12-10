Vítr a mráz – jak hýčkat pokožku?

Nejen obličej, také pokožka celého těla v období zimy strádá. Vítr a mráz způsobuje její značné vysušování.
A jakmile je vysušená, stává se mnohem křehčí. Jak můžeme zabránit jejímu vysoušení a udržet ji vyživenou
po celé období zimy? Značka Orlane se věnuje každému typu pokožky, takže si můžete vybrat přípravek na péči
o tělo přesně podle svých požadavků.
S prvními chladnými dny začnete ze šatníku vytahovat svetry, šály a cokoli, v čem se budete cítit komfortně. Bude se ale stejně cítit i vaše pokožka? Zaručeně nebude. Třením materiálu svetru o pokožku vzniká nepohodlí pro buňky pokožky, takže ta se brání jediným možným způsobem. Začne se vysoušet.
Proto je důležité v zimních měsících pokožku hydratovat. Což znamená, že pokožka je finálně zvláčněná a vyživená. Nestačí jen dodržet pitný režim, ale je třeba používat vhodně zvolené přípravky pro péči o pokožku. Je také nutné zjistit, jaký vám nejvíc konvenuje, a po tom sahat. Krém, nebo olej? A umíte s olejem pracovat? Pokud si nejste jistá, raději volte tělová mléka. A rozhodně zapomeňte na to, že vám pro dostatečnou péči stačí sprchový gel s několika kapkami hydratačního krému. Tak to není. Pokožka v inkriminovaných obdobích potřebuje po koupeli dokonalou zvláčňující
a vyživující péči.
Naše tipy:
Orlane Créme Nourissante Corps
Důkladná regenerace, hydratace i ochrana. Především extrémně namáhaná a citlivá pokožka tuto formuli zdraví a krásy ocení. Tento přípravek po aplikaci zbavuje pocitu diskomfortu na pokožce, hloubkově hydratuje a revitalizuje i tu nejsušší pokožku. Zbaví vás nepříjemného pocitu ze suché a hrubé kůže. Tento ultra výživný krém, jehož součástí je sladký mandlový olej, zajistí vaší pokožce dokonalou výživu a hydrataci. Od první aplikace cítíte komfort, pružnost a veškerou péči, kterou si zasloužíte.
Orlane Body Rich and Ultra Comfort Cream
Jemný a výživný tělový krém zregeneruje i tu nejsušší a poškozenou pokožku, zjemňuje hrubou pleť. Bohatý tělový krém se silnou schopností hydratace a výživy vás zbaví nepříjemného pocitu ze suché a hrubé kůže. Ochraňuje před nepříznivými klimatickými vlivy, včetně chladného a sychravého počasí, klimatizace či suchého vzduchu.
Značka Orlane dlouhodobě patří mezi prestižní kosmetické značky, které jsou schopny restartovat pokožku a její buněčné procesy. S důrazem na tradici a historii francouzské luxusní kosmetiky jsou právě produkty Orlane tím, co by na vašem toaletním stolku a při vašich kosmetických rituálech nemělo chybět.
