Volba spotřebitelů 2025 – Nový ročník, nový styl, noví vítězové

Program Volba spotřebitelů slaví 25 let a vstupuje do nového ročníku v novém kabátě. Inovované logo

se zvednutým palcem zůstává ikonou důvěry a kvality, ale v modernějším, přehlednějším provedení, které lépe ladí s dynamikou dnešního trhu.

V letošním, jubilejním ročníku soutěžilo o přízeň spotřebitelů 256 produktů od 201 firmy v 66 kategoriích. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny organizátorem programu, spol. ATOZ Marketing Services, 12. června na galavečeru v Empire Hall pražského Slovanského domu. Tradičním partnerem programu byla opět společnost NielsenIQ, která zajistila průzkum mezi čtyřmi tisíci českými spotřebiteli.

„Volba spotřebitelů figuruje na trhu již dlouhých 25 let. Každým rokem máme tu čest poukázat na to nejlepší a nejvíce inovativní, co firmy vyvinuly a na co jsou hrdé. S nimi vstupují na konkurenční pole – do obchodů, kde pevně věří, že si zákazník vybere právě jejich výrobek. Orientace je ale stále složitější, a to vzhledem k množství produktů na trhu. Proto se i my snažíme, a to především možností označení vítězných novinek naším logem, poukázat na ty skutečně spotřebitelsky nejatraktivnější. Proto jsme i my v letošním roce přistoupili k inovaci loga,“ uvádí Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti. Nové logo, animovaná ruka s palcem nahoru nyní doprovází rodinu i

v prodejně a slogan „Palec nahoru pro chytrý nákup“ odkazuje na hlavní poselství projektu, a to pomoci zákazníkům rychle najít ověřené produktové novinky.

Velký zájem byl letos o oblast proteinových výrobků, a to hlavně v kategorii „proteinové tyčinky“. Mnoho inovací zaznamenala oblast nápojů, ať už šlo o vody funkční, vitamínové, minerální, dětské, ovocné nebo energetické. Zajímavým trendem byla v letošním ročníku kategorie ekologických prostředků do domácnosti, která byla hojně zastoupena řadou českých značek. Kreativní novinkou byla například i Šunka na rohlík. Tedy šunka tvarovaná podle rohlíku, aby plátek spotřebitel využil snadno a beze zbytků. Nebo třeba toaletní papír Harmony 4=8, který má dvakrát tolik papíru oproti standardní ruličce. Také známý nanuk Mrož nyní nově ve verzi lahodného dezertu s 63 % tvarohu. S inovacemi přišla i řada českých firem, jako například Lakma Česká republika s čisticími výrobky Sidolux, řadou ekologických produktů obsahující minimálně 96 % přírodních látek, a navíc s příjemnou vůní ranní rosy. Nebo Spontex, který přišel s inovací staršího výrobku v podobě hadříku z mikrovlákna. Ten okna čistí beze šmouh a je účinný i bez použití čisticích prostředků. Pivovary Staropramen ohromily nejenom spotřebitele, ale i odbornou porotu, která dala nealkoholickému pivu Guinness 0.0 nejvyšší ocenění. A to nejenom pro 0 % alkoholu, ale i pro jedinečné použití dusíku, který se po otevření plechovky uvolní z malé plastové kuličky. Vytvoří tak příval bublinek, které způsobí, že po nalití do sklenice si můžeme vychutnat bílou hustou pěnu jako z právě načepovaného piva.

Hlavním symbolem nové kampaně Volby spotřebitelů je animovaná ruka s palcem nahoru – přátelská, nadsazená a rozhodně ne nudná. Tato ruka není jen tak ledajaký ukazatel, ale chytrý pomocník, který v nákupním dobrodružství najde ty nejčerstvější a nejspolehlivější produktové novinky. Slogan „Palec nahoru pro chytrý nákup“ tak přesně vystihuje, na co program chce poukázat. Tedy rychlý a jistý výběr bez nekonečného hledání a pochybností.

Více informací najdete na www.volbaspotrebitelu.cz.