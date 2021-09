Vše, co musíte vědět o dětských spacích pytlích

Jak uložit miminko se pro novopečené rodiče zdá jako věda. Zde je několik tipů, které se točí kolem spacích pytlů. Nakonec po babím létě co nevidět bude chladné roční období na obzoru…

Lepší než peřina?

Během prvního roku života rozhodně. Mimo spacího pytle by děti v postýlce neměly mít nic jiného – žádné polštáře, žádné deky, žádné velké plyšáky. Neměly by tam mít nic, co by se jim mohlo dostat přes obličej. Zároveň by také měly spát na zádech – obojí je důležité pro snížení rizika náhlého úmrtí dítěte. Pokud se však přece jen v druhém půlroce dítě přetáčí na bříško, nemá smysl se tím příliš stresovat. Lékaři tvrdí, že dítě si samo hledá polohu, která je mu nejpříjemnější a i kdybychom je otočili na záda, za chvíli je zpátky.

Jak vybrat správnou velikost?

Ideální spací pytel není ani příliš malý, to aby v něm dítě mohlo kopat nožičkama, ale ani příliš velký, aby mu v něm nebyla zima, nebo aby se do něj nezamotalo. Tam, kde končí nožky, by mělo zbýt asi deset až patnáct centimetrů. Standardní velikosti jsou 70, 90 a 120, ale ty bývají pro novorozence příliš velké. Možností je ušít si vlastní, nebo zajít do specializovaného obchodu, kde seženete i spací pytle dlouhé 44, 50 a 60 cm. Praktický je také tzv. popovak, což je roztažitelný pytel, který natáhnete novorozenci od nožiček až do podpaždí, většinou dětem vydrží až do šesti nebo osmi měsíců. Některé firmy nabízejí i „rostoucí“ spací pytle.

Tipy při zapínání

Nejdůležitější je, aby byl výstřih u krku a rukou natolik těsný, aby dítě neproklouzlo dovnitř do pytle. Některé spací pytle mají boční zapínání. Nevýhodou však je, že tudy utíká teplo. Nejlepší jsou patenty nebo zip s ochranou u krku. Pytle, které se rozepínají odspodu, jsou praktické, protože při přebalování jen rozepnete část zipu a nemusíte dítě vyndávat. Zároveň se vyhnete riziku, že bude váš potomek cucat jezdec od zipu, nebo že pytel sám rozepne. Zespodu to jde totiž mnohem hůř než odshora.

Z jakého materiálu?

Vlna nebo bavlna? Vlna víc hřeje a lépe dýchá. Má delší vlákna a nestlačí se tak snadno, jako bavlna. Ta se ale mnohem snáze pere, a to i při vyšších teplotách. To může být důležité pro děti s predispozicí na alergii či děti alergické. Mnoho moderních spacích pytlů má vnitřní i vnější stranu vyrobenou z přírodních vláken, ale i z prodyšné polyesterové výplně. Je jedno, pro kterou variantu se rozhodnete. Důležitá je schopnost materiálu dýchat (kvůli přehřátí) a aby nežmolkovatěl. Při praní je důležité nepoužívat žádné bělicí prostředky, aviváže, žádné jiné ochranné prostředky či impregnace. Tloušťku spacího pytle volte podle teploty v místnosti. V zásadě platí, že nebezpečí přehřátí novorozence je horší, než riziko jeho podchlazení. Proto ho nezachumlávejte příliš.

Jak dítě do pytle obléknout?

Tak, aby mu nebyla zima, ale aby se nepotilo. Takže například body s krátkým rukávem a přes něj pyžamo. Záleží na teplotě místnosti i na ročním období. 16-18 stupňů C v ložnici je ideální teplota. Pokud se dítě během spánku potí, je příliš teple oblečeno.