Jak vybírat kosmetiku pro děti s citlivou pokožkou?

Pokožka dětí je obecně jemnější a náchylnější k podráždění, a tak si v každém případě zaslouží láskyplnou péči a přípravky určené pro danou věkovou skupinu. Náročnější výběr kosmetické výbavičky mají rodiče, jejichž potomci mají pokožku citlivou nebo dokonce alergickou. Co v takovém případě při nákupu nepodcenit?

Složení je základ

Stejnou pozornost jako čtení etiket u potravin si zaslouží i složení kosmetiky pro nejmenší. U alergiků je samozřejmě prvořadé vyvarovat se látkám, na něž pokožka nepříznivě reaguje, přičemž hlavní slovo by měl v tomto případě mít lékař. Nepodceňujte ani vaši osobní zkušenost s tím, co děťátku ne/dělá dobře. Obecně však existuje řada složek, které mohou být pro citlivou dětskou pokožku dráždivé, a je tedy lepší se jim vyhnout. Patří k nim parabeny, parafínové oleje na bázi ropy, éterické a silikonové oleje, konzervační látky, PEG emulgátory, ale také pokožku vysušující alkohol nebo parfémy, které mohou vyvolat alergickou reakci. Pokud máte doma děťátko s velmi citlivou pokožkou nebo dokonce alergií, může vám orientaci usnadnit certifikace. Například produkty s označením ECARF, které uděluje Evropské centrem pro výzkum alergií (European Centre for Allergy Research Foundation), splňují velmi přísná kritéria.

Pokožce i sezóně na míru

Citlivá pokožka může být náchylnější i k naprosto běžným projevům, k nimž patří zarudnutí v oblasti pod plenkami, zapaření například při delším sezení v autě a podobě. Základem je, stejně jako u všech ostatních dětí, dodržování běžných hygienických návyků, s nimiž to ale není dobré ani příliš přehánět. Kosmetická výbavička by měla odpovídat typu pokožky, i když zvlášť u malých dětí platí, že na některých částech těla je potřeba ji spíše hydratovat, zatímco jinde spíše vysušit, ale také sezóně – extrémy jsou zimní mrazy a letní sluníčko. A tady už se na etiketě vyplatí zkontrolovat, co přípravek obsahuje a jakou péči poskytuje, ať už jde o ochranný faktor krému na opalování nebo o panthenol v krémech určených pro péči v oblasti pod plenkami nebo vyživující či hydratující složky v podobě vitamínů či kvalitních olejů, například olivového. Při péči o pokožku mají tradici i bylinky jako heřmánek, měsíček lékařský a podobně. Zvlášť máte-li děťátko s citlivou pokožkou nebo dokonce alergika, je důležité nový kosmetický přípravek vždy nejdříve vyzkoušet na malém kousku pokožky, například na ruce. Počkejte alespoň chvilku, ale ideálně několik hodin nebo přes noc. Teprve pokud dítě nebude pokožka svědět nebo pokud se neprojeví nežádoucí reakce, můžete kosmetiku použít na větší část těla.

Voňavé miminko

Každý rodič chce mít miminko zdravé a zároveň krásně voňavé a opečovávané. Nemusíte se ale bát, i kosmetika s obsahem přírodních látek, která není parfemovaná, často krásně voní. Většinou se o to postarají různé olejíčky či bylinky. Navíc hned při výběru v obchodě snadno zjistíte, zda vám daná kombinace vyhovuje i z tohoto hlediska. Vyzkoušejte také, jak se přípravek roztírá, zda se snadno vstřebává a jaký ochranný povlak na pokožce dítěte vytvoří. O tom všem se snadno přesvědčíte už v obchodě a v praxi jde o vlastnosti, které vám používání kosmetiky usnadní a zpříjemní.

