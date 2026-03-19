Jak vybrat kuchyňského robota?

Především se zajímejte o konstrukci, hlasitost motoru i velikost mísy. Nabídka je totiž nesmírně široká a přiznejme, vybrat si je skoro nadlidský úkol. Rozdíly mezi jednotlivými modely kuchyňských robotů se totiž často skrývají v detailech. Právě proto se vyplatí zaměřit na vlastní potřeby a způsob, jakým plánujete robota nejvíce používat.
Základní parametry, které by měl každý zájemce zvážit, jsou především výkon motoru, objem mísy, metly a dostupné příslušenství. Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda robot zvládne náročnější těsta, větší objemy surovin nebo širší spektrum kuchyňských úkolů.
Cukrářka, autorka kuchařek i porotkyně Peče celá země Michaela Landová, která pracuje s roboty dlouhodobě a má možnost porovnávat různé značky i modely, zdůrazňuje, že ideální volba není univerzální: „Zásadní je celková velikost, materiál konstrukce, velikost mísy i možnosti dokoupení samostatného příslušenství. Popřemýšlejte také nad tím, jestli bude robot trvale stát na kuchyňské lince,“ shrnuje populární cukrářka, která sama nedá dopustit na roboty KitchenAid.
Důležitá je mísa i možnost nastavit metly
„Mísa robota by měla být nerezová a s úchytem, aby se s ní dobře manipulovalo. Tři základní metly: šlehací (balonová), plochá (pádlová, míchací) a hnětací hák – jsou obvykle kovové nebo slitiny s bílým nástřikem, značka ideál jsou samozřejmě nerezové. Metly by se měly dát výškově nastavit nahoru a dolů, aby dosáhly až na dno mísy, a zvládly tak
i malé množství,“ vyjmenovává Míša Landová.
Nenechte se uhranout čísly o motoru
„Výkon ani příkon robotu není úplně objektivní parametr pro hodnocení. Důležitější je, na jakém principu motor pracuje (ozubená kola, klínový řemen, otočný regulátor) a jaký má systém míchání. Nejlepší volbou je tzv. planetární systém, kdy šlehací metly obíhají v míse dokola podobně jako planety ve vesmíru, a to od středu až po okraj. Díky tomu jsou přísady mixovány rychle, stejnoměrně a důkladně. Tak fungují například roboty KitchenAid,“ vysvětluje cukrářka.
Nepodceňte ergonomii ani design
Klíčovou roli hraje také ergonomie a design. Robot je často spotřebič, který zůstává na lince a stává se přirozenou součástí kuchyně, nejen funkčně, ale i vizuálně. „Důležité je ujasnit si, co od spotřebiče očekáváte, zda bude sloužit především na pečení, každodenní vaření nebo jako multifunkční pomocník,“ radí Michaela Landová.
Zajímejte se o příslušenství
Zda daná značka robota nabízí k dokoupení samostatně příslušenství, by vás mělo zajímat už na začátku. Možnost druhé mísy totiž oceníte velmi rychle, když se budete pouštět do pečení nebo domácí cukrařiny, eliminuje vám totiž nutnost mísu neustále vymývat.
Pro přidání dalších funkcí robotu se hodí i příslušenství jako sekáčky nebo mlýnky, které fungují jako nástavce.
Investice, která dává smysl
Kuchyňský robot patří mezi spotřebiče, které mohou výrazně ušetřit čas i energii. Pokud je zvolen správně, stává se dlouhodobým partnerem v kuchyni a často i součástí každodenních rituálů. „Ať už pečete příležitostně, nebo pravidelně, jedno pravidlo zůstává stejné: nejlepší robot je ten, který odpovídá vašemu způsobu práce a podporuje radost z pečení,“ uzavírá Míša Landová.