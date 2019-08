Jak vybrat sluneční brýle pro děti?

Že vaše dítko nechce nosit sluneční brýle? Skoro všechny ratolesti ale chtějí být jako máma nebo táta. Tak zkuste juniorovi vybrat podobné dospělácky vypadající brýle, jako máte vy a uvidíte, že si na ně před odchodem z domu vzpomene sám.

Při výběru slunečních brýlí pro děti nikdy nepodceňujte kvalitu. Na co si tedy dát pozor při jejich výběru?

• Tmavost čoček

Tmavost čoček se řadí do pěti kategorií, od 0 do 4. Číslo najdete na „nožičce“ – stranici brýlí. „Stupně 0 a 1 mají spíše estetickou funkci, brýle pro děti by měly mít filtr 3. Čtyřka se hodí například na hory.

• UV filtr

Dětské sluneční brýle by měly mít nejvyšší možný UV filtr, tedy 400 nm (nanometrů), který poskytuje téměř 100% ochranu před škodlivým zářením. Pro citlivé dětské oči vybírejte pouze certifikované modely. Standard EEC nebo norma EN 1836 zaručí vysokou ochranu před UVA i UVB zářením.

• Kvalita materiálu

Máte pocit, že investovat do dražších brýlí pro děti se nevyplatí? Je to právě naopak. Brýle od světových značek mají velice kvalitní skla, která se jen tak nepoškrábou.

Například na e-shopu s kontaktními čočkami a slunečními brýlemi VašeČočky.cz najdete přes čtyřicet druhů kvalitních dětských slunečních brýlí od světoznámých značek, mezi nimi modely, které může dítě sladit s maminkou nebo tatínkem.

V týmu s tátou

Klasické pilotky Ray-Ban Aviator sluší skoro každému a pravděpodobně nikdy nevyjdou z módy. Je to prostě stálice. Na dětech vypadají obzvlášť fešácky, a když bude mít stejné i táta, není potřeba dlouhého přemlouvání.

Krásná jako máma

Každá holčička se chce parádit jako maminka. Teď už si nemusí zkoušet vaše „obří“ brýle, pořiďte jí úplně stejné, jako máte vy, jen v dětském provedení. (K dostání také značky Ray-Ban.)