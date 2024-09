Jak vybrat sportovní kroužek pro dítě

Začal školní rok a možná už jste se ponořili do výběru kroužků pro své děti. Jejich nabídka je v posledních letech doslova ohromující a rozhodování, kam zapsat svého potomka, čím dál složitější. Tady je několik tipů, které by vám mohly pomoct při výběru sportovního kroužku.

1. Nespecializujte dítě zbytečně brzy

I přes velkou osvětu se stále hodně dětí od útlého věku věnuje jenom jednomu druhu sportu. Začínají třeba už ve třech letech, kdy je rodiče přihlásí na hokej, tenis nebo jiný sport. Podle odborníků však raná specializace dětem škodí, protože jim neumožní všestranný rozvoj, který potřebují pro správný růst, zesílení svalové i kosterní soustavy a podporu sebevědomí. Při jednostranném zatížení se také rychleji opotřebovává pohybový aparát a může dojít k „vyhoření“. „U dětí do šesti let je určitě nejlepší volit sportovní kroužky zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu, kde se naučí házet míčem, stát na jedné noze, skákat přes švihadlo, udělat kotrmelec, zkrátka základní prvky, které je rozvíjí ve všech směrech a jsou pro ně zábavné. My jsme za tímto účelem vytvořili speciální metodiku cvičení s cílem oživit původní myšlenku zdravého sportování a naučit děti brát pohyb jako přirozenou součást života. Pro dosažení vrcholové úrovně není problém začít s konkrétním sportem v raném školním věku, u některých sportů i později,“ říká Kristýna Přibylová, zakladatelka profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, které nabízejí už od roku 2012 jedinečný koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší od pěti měsíců do sedmi let.

2. Dva kroužky týdně stačí

Organizovaný sportovní kroužek dvakrát týdně je podle odborníků pro děti do sedmi let tak akorát, aby nebyly přetížené. To neznamená, že po zbytek týdne mají ležet na gauči. Jejich program by měla vyplnit jakákoliv fyzická aktivita, která by podle doporučení Světové zdravotnické organizace měla trvat aspoň 60 minut denně. „Sportovní kroužky poskytují dětem skvělé základy, zpevní tělo, posílí svalstvo a navyknou je na pohybovou rutinu. Mají proto v týdenním režimu své nezastupitelné místo. Avšak pro podporu správného vývoje a prevenci obtíží s nadváhou nebo závislosti na online světě je důležité dětem vštípit pravidlo, že pohyb je nedílnou součástí každého dne. A zde je naše rodičovská role velmi důležitá – stačí ráno vyrazit do školy dřív, ale pěšky (cestou si můžete hezky popovídat a uvidíte, že to bude nakonec středobod vašeho dne), výlety směřovat na hřiště, do lesa, parku, jezdit společně na kole nebo na kolečkových bruslích. Zkrátka najít druh pohybu, který budete rádi dělat společně,“ radí Kristýna Přibylová.

3. Berte v úvahu povahu dítěte

Jakmile dítě nastoupí do školy, všeobecných sportovních kroužků ubývá a specializaci se nevyhnete. „V tomhle období dobře poslouží atletika nebo sportovní gymnastika, kde jsou možnosti pořád široké a tréninky hodně pestré, pokud nechcete dítě zatěžovat příliš jednostranně. Při výběru sportovního kroužku doporučuji vzít v úvahu hlavně povahu dítěte: pokud je extrovertní, rychle překoná ostych z nového kolektivu, takže můžete zvolit jakýkoliv kroužek i mimo školní prostředí. Pokud je ale introvertní, patrně se bude těšit mnohem víc ze školou organizovaného kroužku, než když ho přihlásíte sice do vyhlášeného kroužku, ale odehrávajícího se na druhé straně města ve společnosti cizích dětí. Pokud potomek navštěvuje specializovaný trénink, třeba fotbal, nabídněte mu k jednostranné zátěži nějakou kompenzaci, která zatíží jiné svalové skupiny – ideální je například plavání,“ doporučuje odbornice.

4. Využijte zkušební hodiny

Výběr sportovního kroužku konzultujte s dětmi. Mluvte s nimi o tom, jaké jsou možnosti, řekněte, co by se líbilo vám a ptejte se naopak, co by bavilo je. Konečně rozhodnutí pak učiňte společně. Někteří organizátoři sportovních kroužků umožňují vyzkoušet si zkušební hodinu zdarma. Uvidíte tak, jestli lekce dítě nadchne i to, zda se vám bude zamlouvat její náplň, vedení a celkové prostředí či atmosféra. Zkušební hodiny na některých místech nabízejí nejen před začátkem semestru, ale po celý rok.

5. Netlačte na pilu…

Dobrý kroužek musí dítěti kromě profesionální výuky zprostředkovat také pozitivní prožitky a kamarádství. „Někdy najdete vhodný kroužek hned, jindy je potřeba hledat a zkoušet, ideálně po pololetích. Pokud dítě už po druhé hodině hlásí, že ho vybraný sport nebaví, není nutné hned rušit přihlášku. Adaptace na nové prostředí a aktivity může trvat i několik týdnů. Prodiskutujte společně důvody nespokojenosti, zkuste se zaměřit na to, co dítě na kroužku baví. Pokud máte pocit, že potřebujete více informací, je dobré si promluvit i s trenérem, který vám může dát zpětnou vazbu přímo z první ruky,“ uzavírá odbornice.

TIP:

Profesionální dětské tělocvičny Monkey’s Gym pořádají speciální kurzy pro děti od pěti do sedmi let nazvané SPORŤÁCI. Najdete je na čtyřech místech v Praze: v Galerii Harfa, v centru Juklík, v OC Šestka a ve Westfield Chodov.

Zdroj: www.monkeysgym.cz