Vydejte se s Maxíkem kolem světa na ledě – ve Westfield Černý Most

Westfield Černý Most s příchodem nového roku připravil pro své návštěvníky oblíbenou tradiční ledovou show, která je již nedílnou součástí programu centra. Letošní ročník nese název „Maxík kolem světa“ a show proběhne v pátek 30. ledna v 17:00 hodin, symbolicky v den pololetních prázdnin.
Maxík putuje kolem světa
Ústřední postavou lední show je tygřík Maxík, oblíbený maskot Westfield Černý Most. Maxík zjišťuje, že má po celém světě svou „Westfieldí rodinu“, kterou se během představení rozhodne poznat. Vydává se na poutavou cestu plnou dobrodružství, nových zkušeností a setkání s přáteli i zajímavými postavami.
Maxík z cest posílá pohlednice své kamarádce Leontýnce. Během svého putování navštíví destinace, jako jsou například Londýn, Los Angeles, Paříž nebo Milán. Ze všech míst se však nejraději vrací zpět do Westfield Černý Most, aby Leontýnce povyprávěl o všech svých zážitcích a dobrodružstvích. Herec Milan Peroutka se při ledové show promění
v Maxíkova kamaráda a diváky provede celým příběhem.
Hvězdy českého a francouzského krasobruslení v hlavních rolích
V roli hlavního hrdiny, tygříka Maxíka, se na ledě představí francouzský krasobruslař a trenér českého týmu Olympia Frantz-Michaël Rouffanche. Postavu jeho kamarádky Leontýnky ztvární talentovaná česká reprezentantka Nela Šnebergová, která se v roce 2023 stala vítězkou Olympiády dětí a mládeže.
Užijte si víkend plný zábavy s Maxíkem
Zábavní program s Maxíkem a dětskou zpěvačkou Leontýnkou pokračuje i po ledové show. V pátek, ihned po skončení představení, proběhne na Central Plaza setkání s hlavními hrdiny, kde se malí fanoušci budou moci vyfotit u tematické fotostěny. Následně v 18:00 a 18:30 hod. se děti mohou těšit na taneční workshop s Maxíkem a Leontýnkou. Po celou dobu programu budou mít návštěvníci také možnost vyhrát exkluzivní maxíkovské ceny v kole štěstí.
Program bude pokračovat i o víkendu 31. ledna a 1. února. Oba dny se ve 14:00 hod. na Central Plaza představí Maxík
s Leontýnkou v energické tanečně-pěvecké show. I přes celý víkend bude navíc možné soutěžit o atraktivní ceny v kole štěstí.
Zavítejte i do ledového světa ICE Magic
Během celé ledové show bude přímo na jevišti sochař v reálném čase tesat ledovou sochu Maxíka, která bude na konci slavnostně představena divákům.
Návštěvníci si pak mohou až do poloviny března prohlédnout další fascinující ledové sochy na výstavě ICE Magic, která se nachází v blízkosti ledové plochy.
Více informací najdete na stránkách Westfield Černý Most.