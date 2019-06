Jak vypadáme, je obrazem toho, jak se cítíme

Podle odborníků čelíme epidemii stresu. Hrozivý název pro ještě hrozivější skutečnost. Narůstající pocity úzkosti, smutku nebo zmaru jsou všudypřítomné. Syndromem vyhoření trpí jen v Česku pětina populace. Se stresem navíc přichází přejídání, výpadky paměti, zvýšená podrážděnost, snížená kvalita spánku. Tedy všechno to, co vyvolává další přívaly stresu. Jak z toho ven?

„Je prokázané, že 150 minut cvičení týdně výrazně vylepšuje náš fyzický i psychický stav,“ říká Petra Mikulcová, zakladatelka nového online projektu Gymbee.cz.

Ten se zaměřuje na zkvalitnění mentální i tělesné kondice Češek – pomocí stovek video a audio lekcí přístupných 24 hodin denně. „Naším cílem jsou zdravější a šťastnější Češky. Jak vypadáme, je důležité. Jak se cítíme, je ještě důležitější,“ upřesňuje Petra Mikulcová.

Gymbee proto propojuje jak klasické fitness cvičení pro lepší fyzičku a postavu, tak lekce pro duševní zdraví a pohodu. „Na Gymbee.cz najdete to, co v klasickém fitku, a zároveň spoustu věcí, které nenajdete nikde jinde,” dodává Mikulcová.

Za 200 Kč měsíčně tu ženy získají neomezený přístup nejen k fitness cvičení anebo józe, ale také k unikátním zdravotním cvičením, k fyzioterapeutickým, relaxačním a automasážním lekcím, kancelářskému cvičení, k SOS meditacím pro lepší kreativitu, soustředění nebo vstřícnost, k tanečním a antiage sériím, k lekcím sebeobrany, oční józe nebo třeba k relaxačním technikám pro lepší spánek.

Nechybí ani cvičení pro těhotné, po porodu, při diastáze nebo dokonce cvičení při bolestivé menstruaci.

Všechny lekce jsou natáčeny s předními experty a v nadstandardní audiovizuální kvalitě. Každý měsíc pak přibývají nové lekce a nové programy.

Tím, že je Gymbee kompletně online, řeší i další důležitý faktor tzv. gymtimidation. Více než polovina z nás se totiž stydí do fitness studií chodit a cvičit na veřejnosti. Znova ten začarovaný kruh. S Gymbee.cz naštěstí i tohle odpadá – do cvičení se můžeme pustit kdykoli a kdekoli to vyhovuje nám.

Podle Petry Mikulcové můžou Češky s Gymbee.cz cvičit doma, v práci, na cestách. A taky na třech zařízeních současně, takže lekce jsou i pro jejich rodiny. Je to benefit, který se po všech stánkách vyplatí.

Velká globální pojišťovna se ptala lidí, co by dělali, kdyby dostali hodinu denně k dobru. Více než 60 % z nich by ji věnovalo zdraví nebo cvičení. Gymbee.cz přináší českým ženám i jejich partnerům obojí.

„Když chcete být zdravější a šťastnější, lépe se cítit i vypadat, stačí zmáčknout tlačítko Play,” uzavírá se smíchem Petra.