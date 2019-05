Výpočet plodných dnů: ano či ne?

Ženy (ale naštěstí stále častěji i muži) se většinou začnou zabývat plodností ze dvou důvodů. Ve chvíli, kdy se rozhodnou chránit proti početí nebo naopak, pokud po miminku touží a hledají čas k početí nejvhodnější…

Hormonální antikoncepce má pozitiva, ale i svá negativa. V současnosti je patrný návrat k nehormonálním metodám antikoncepce. Je to pochopitelné. Hormonální antikoncepce je v Evropě více než padesát let a společnost začala vnímat nejen její pozitiva, ale také negativa, která s sebou užívání hormonů přináší.

Ženy si stěžují na změny nálad, depresi, zdravotní komplikace, ztrátu libida, vnímají dopad na ekologii a trápí je i možnost ovlivnění výběru životního partnera. Někdy také mají obavu z budoucí neplodnosti. To a mnohem víc trápí ženy, se kterými se setkává ve své praxi Bc. Kateřina Juřenčáková, lektorka a poradkyně vědomého plánování rodičovství. A jsou to také důvody, proč ji ženy či páry oslovují o radu, jak vysadit hormonální antikoncepci nebo jak přirozeně počít.

Jaké jsou možnosti ochrany před otěhotněním?

Metod, jak se chránit, je hned několik. Vedle bariérové antikoncepce v podobě stále velmi používaných kondomů a moderních ženských pesarů, jsou nabízena nehormonální nitroděložní tělíska, která však mohou být pro některé ženy příliš invazivní a mohou také mít své vedlejší zdravotní rizika. Mezi nejpřirozenější formu spolehlivé ochrany patří bezesporu tzv. metody přirozeného plánování rodičovství.

Tyto metody jsou v současnosti pečlivě vědecky a lékařsky ověřeny a považují se za vysoce spolehlivé. Plánování rodičovství má tu výhodu, že se dá využít jako spolehlivá antikoncepční metoda, ale také pro plánové početí nebo ve chvíli, kdy pár řeší důvody neplodnosti.

Pozor na spolehlivost metod

Ale i mezi metodami přirozeného plánování jsou rozdíly. V naší společnosti se často zaměňují za jednoduché výpočty plodných a neplodných dnů.

Existují jednoduché aplikace pro výpočty plodných a neplodných dnů, ale ty jsou většinou nespolehlivé. Panuje totiž mýtus, že ženy mají 28denní cykly a ovulují asi za 14 dnů od začátku menstruace. Pro asi třetinu žen toto platí, ale ostatní ženy mají cykly kratší nebo delší a jejich plodné a neplodné dny se mohou zásadně lišit. Také ovulační testy mohou být nespolehlivé a matoucí.

Obecné výpočty plodných dnů, včetně nechvalně známé kalendářní metody nejsou a nemohou být spolehlivé, ať už se chce někdo početí vyhnout nebo k němu naopak dospět. Každá žena je jiná, a i každý jednotlivý cyklus může být jiný.

Které přirozené metody jsou tedy spolehlivé?

Jednoduše ty, které počítají s tím, že každý cyklus může probíhat trochu jinak.

Mezi nespolehlivější metody přirozeného plánování rodičovství patří bezesporu symptotermální metoda. Ta totiž plodné dny v cyklu nevypočítává, ale určuje z každého jednotlivého cyklu. A to je velký rozdíl. Pokud žena spolehlivě zná své plodné a neplodné dny, je pro ni mnohem jednodušší se spolehlivě vyhnout početí nebo naopak plánovaně otěhotnět.

Symptotermální metoda je postavena na tom, že si žena po ránu změří bazální teplotu (stačí většinou jen asi desetkrát za cyklus) a vnímá změny svého děložního sekretu. Pokud se metodu žena (respektive pár) naučí, mohou ji pak celý život využívat jako přirozenou formu antikoncepce.

Určit si spolehlivě plodné a neplodné dny není složité, ale kalkulačku k tomu raději nepoužívejte. S ymptotermální metodu se můžete spolehlivě naučit v soukromí z pohodlí domova i v online kurzu nebo e-booku.

Bc. Kateřina Juřenčáková

Lektorka a poradkyně v oblasti plodnosti a ženství je maminkou tří dětí. Je také spoluorganizátorkou Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství. Své zkušenosti sdílí na seminářích, při osobních konzultacích a na svých stránkách www.prirozenaantikoncepce.cz či na www.zenaluna.cz.

Přednášku si lze poslechnout na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství v Praze, ul. Sněmovní 7. , a to 13. – 19. května 2019.

Více na www.respektkporodu.cz