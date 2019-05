Recept na jarní únavu je jednoznačný: vyražte do přírody! Chvíle odpočinku v přírodě jsou prostě jedinečné a dobíjející. Ke všeobecné spokojenosti a komfortu ale rozhodně patří i správné oblečení a dobré vybavení – ať už se jedná o turistiku či rodinný piknik.

S příjemnou outdoorovou módu pro celou rodinu a rovněž s kempingovým náčiním a různými vychytávkami přichází značka Tchibo. Kolekci „Vyrážíme do přírody“ najdete v síti obchodů Tchibo a prodejních místech Tchibo v obchodních řetězcích od 27. května a v e-shopu již od 21. května.

A na co se můžete těšit? Například na lehkou bundu do deště (obr.), kterou složíte do opravdu malého rozměru. Bunda je nepromokavá a větruodolná, díky vysoce účinné povrchové vrstvě a zataveným švům, zároveň však dobře prodyšná. Svrchní materiál je odolný vodnímu sloupci 3.000 mm a je opatřený ekologickou impregnací, která odpuzuje nečistoty a vodu. Z funkčních materiálů se skvělými vlastnostmi najdete zde i sukni, kalhoty, šaty či top. Vše dobře odvádí vlhkost, rychle schne a je prodyšné. Určitě potěší i outdoorový batoh (obr.), který je zhotoven z odolného a vodu odpudivého materiálu. Batoh s objemem 16,5 l a nosností 8 kg má řadu praktických kapes, dvoucestný zip, zesílená záda a polstrované nastavitelné ramenní popruhy.