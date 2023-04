Výstava Fenomén Igráček v květnu potěší návštěvníky města Dubí

Dům porcelánu s modrou krví se v květnu stane vyhledávaným místem rodin a fanoušků české hračky Igráček. Město Dubí bude totiž od 3. května hostit oblíbenou putovní výstavu s názvem Fenomén Igráček, kterou připravuje ve spolupráci s firmou EFKO-karton, Inspirací Zlín a Technickým muzeem v Brně.

Návštěvníky čekají informace o historii a výrobě figurek, ukázky původních i současných Igráčků, a také dvě neprodejné unikátní figurky v podobě malířky porcelánu a horníka z Cínovce, které z klasických Igráčků vyrobil historik Miroslav Svoboda. Expozici legendární hračky, která získala v nezávislém průzkumu ocenění „Nejdůvěryhodnější značka 2022“, lze navštívit až do 28. června tohoto roku.

„Historie města Dubí je od počátku spjata s těžbou cínu, který dal jméno i jedné z městských částí, původně hornímu městu Cinvald (dnes Cínovec). Právě v místě, kde horníci přespávali, vznikla osada Dubí. Cínovečtí horníci udržovali svou svébytnou kulturu a tradice, při kterých nosili slavnostní uniformy. Význam hornictví v Krušnohoří byl oceněn v roce 2019, kdy byly vybrané hornické památky Krušnohoří zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. To je důvod, proč jsme pro vytvoření speciálního Igráčka vybrali horníka ve slavnostní uniformě jako prvního typického zástupce našeho města. Druhým neodmyslitelným symbolem města je výroba porcelánu s cibulovým dekorem tzv. Cibuláku, který se z Dubí vyváží do celého světa. Proto jsme i jako druhého reprezentanta našeho regionu vybrali malířku porcelánu. O to víc je symbolické, že se výstava koná právě v Domě porcelánu s modrou krví, který ve své stálé expozici mapuje historii výroby porcelánu v severozápadních Čechách,“ sdělil Ing. Jiří Kašpar, starosta města Dubí.

Autory Igráčků jsou designéři tehdejšího družstva IGRA Jiří Kalina a Marie Krejchová. Vyrábí se už od roku 1976 a jako první vznikla profese zedníka. Právě tuto figurku, ale i mnoho dalších původních Igráčků si návštěvníci mohou na výstavě prohlédnout. Vyráběn byl v různých variacích. Rodiče dnešních dětí si jistě budou pamatovat policistu, hasiče, doktora nebo zdravotní sestřičku. Do roku 1989 vzniklo kolem padesáti různých variant. V devadesátých letech se snažil jít Igráček s dobou. Na trhu se objevil i skateboardista, středověký rytíř, veřejná bezpečnost se změnila v policii a objevil se i policista na motorce nebo koni. Všechny tyto profese jsou v rámci expozice k vidění, stejně jako raritní Igráčci, kteří se v minulosti vyráběli nebo vznikli na zakázku pro různé firmy a instituce.

„Naše výstava putuje napříč Českou republikou již více než deset let a moc mě těší, že má stále pozitivní odezvu. Původně vznikla na popud pracovníků Technického muzea v Brně. Asi málokoho tehdy napadlo, že ze samotné výstavy se stane fenomén. V Dubí bude mít totiž již 92. „reprízu“. Blížíme se tak magickému stému zastavení. Samo sebou se snažíme obsah stále inovovat a rozšiřovat o novinky, jako například nyní čerstvě o Igráčky s podcastovou pohádkou, kterou pro nás namluvil známý herec Martin Stránský,“ uvedl Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton, společnosti, která legendární hračku vyrábí na Vysočině.

Výstavu mohou zájemci navštívit v dubském Domě porcelánu s modrou krví na Tovární ulici 620/15a od 3. května do 28. června 2023. Otevírací doba od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin. Součástí výstavy bude také soutěž o ceny a dětská herna s Igráčky.