Jak zabavit děti na výletě

Pokud zrovna vaše ratolest neřádí na koupališti či se nesnaží připravit si večeři u táboráku, je dobré mít v záloze několik her, které můžete bez obtíží sbalit s sebou do batohu.



Nechte mobily, tablety stranou a vrhněte se na:

Kvízy

Rozvíjet své vědomosti mohou děti i během času, který netráví ve škole. Musí je to však bavit. Došly vám témata či otázky, kterými svým dětem rozšiřujete obzory? Pomozte si mini kvízy, které se vejdou i do plážové tašky. Ve volných chvílích pak můžete zábavně soutěžit ve znalostech z různých okruhů. A možná se i vy sami přiučíte zajímavosti z historie, zeměpisu, vědy a techniky nebo třeba kultury. Můžete vybrat i takové, které jsou zaměřeny na Českou republiku nebo Evropu.

Deskové hry

Pamatujete také na časy, kdy jste se poprvé pokoušeli porazit svého protivníka v šachách nebo v dámě? Tyto nejznámější deskové hry dnes snadno seženete v cestovním balení a lze je tak vzít s sebou kamkoliv. Dámu mohou hrát děti již od pěti let, začnou tak trénovat své strategické myšlení. A historie? Do Čech se hra dostala z Francie již za doby Habsburků. Dáma je dnes považována za nejrozšířenější deskovou hru na planetě, pokud se ji děti naučí už teď, budou mít v rukávě další „společnou řeč“ s okolním světem.

Pexeso

Pokud si chcete opravdu odpočinout, není příjemnější hry než pexeso. Ano, je to tak – skutečně si trochu odpočinete i vedle sebeaktivnějšího dítěte. Pexeso může hrát kdokoliv (a takřka kdekoliv), záleží pouze na postřehu a paměti. Ideální počet hráčů je dva až šest. Klasické pexeso obsahuje 64 karet, které tvoří dvojice. Navíc existuje nespočet typů obrázků. Vyberte ty, ke kterým mají vaše děti nejblíže, jejich nadšení pro hru pak bude mnohem intenzivnější.

Magnetické příběhy

Máte před sebou dlouhý přejezd autem? V tuto chvíli oceníte cokoliv, co by vašim malým spolucestovatelům zpříjemnilo cestu. Knížky jsou do auta ideální, ale můžete je prostřídat i s jinými hrami. Edukativní magnetické hry jsou vhodné pro děti již od čtyř let věku (např. od Pexi). Základem je magnetická deska, na kterou děti umisťují magnetky s obrázky podle vzoru na kartičkách. Kartiček se však nemusí striktně držet a mohou tak vymýšlet vlastní příběhy podle své fantazie. Dle umístěných magnetek pak vypráví poskládaný příběh. Tato hra rozvíjí jak jemnou motoriku, tak dětskou představivost a je velkým pomocníkem při trénování vyjadřovacích schopností a rozvoji řeči. Společně s příběhy poznávají děti i svět kolem sebe, pro menší cestovatele jsou vhodné příběhy na motivy farmy, ty větší zaujmou spíše magnetky s tématy z ulice.