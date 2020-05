Zábavné recepty na Den dětí

S většími dětmi můžete upéct společně (některé to určitě zvládnou i samostatně), menší se pak mohou zúčastnit alespoň na finálním dozdobení veselého zaječího dortu či hravého domina! Recepty jsou celkově méně náročné, o to víc času pak můžete věnovat zdobení!

Zajíc s mašlí

Přísady:

Na těsto: 8 bílků, 8 žloutků, 360 g moučkového cukru, 2 balíčky vanilínového cukru, 200 ml oleje, 120 ml vlažné vody, 400 g polohrubé mouky, 1 balíček kypřicího prášku do pečiva

Na náplň: 1 balíček Krémové náplně čokoládové Dr. Oetker, 200 ml mléka, 2-3 PL moučkového cukru

Na potření a ozdobení: 150 g malinového džemu, 3 balíčky Fondánu bílé potahovací hmoty Dr. Oetker, Barva potravinářská gelová růžová a černá, a také tubičky na zdobení barevné od Dr. Oetker

Příprava: Na přípravu těsta v míse vyšleháme bílky elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni dotuha. V jiné míse vyšleháme žloutky s cukrem do pěny a zašleháme olej a vodu. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem a sníh z bílků a vymícháme dohladka. Těsto rozdělíme do vymazaných a moukou vysypaných forem (potřebujeme 2 dortové formy (Ø 26 cm) a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme. (Elektrická trouba – 170 °C, horkovzdušná trouba – 150 °C) Doba pečení: asi 35 minut.

Korpusy necháme vychladnout a oba jednou podélně rozřízneme. Na přípravu náplně vyšleháme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle návodu na obale. Potřeme spodní díl korpusu a horní díl přiklopíme. Povrch korpusů potřeme džemem. Z jednoho korpusu pomocí ostrého nože vyřízneme zajícovi uši a tím nám vznikne mašle. Jedním fondánem potáhneme celou hlavu zajíce. Další fondány použijeme na potažení mašle a uší. Zbytky fondánu obarvíme růžovou barvou na nos a uši a černou barvou na oči a na vousy. Mašli dokreslíme tubičkami.

Domino

Přísady:

Na těsto: 1 balení Brownies Dr. Oetker, 80 ml vody, 80 ml oleje, 2 vejce, 50 g nasekaných kešu nebo jiných ořechů

Na ozdobení: 1 balíček Fondánu kakaová potahovací hmota Dr. Oetker, Tubičky na zdobení 4 barvy Dr. Oetker

Příprava: Na přípravu těsta připravíme směs s vodou, olejem, vejci a ořechy podle návodu na obale. Těsto naneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech o velikosti 20 x 30 cm a uhladíme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme přibližně 25 minut. (Elektrická trouba -180 °C, horkovzdušná trouba – 160 °C, plynová trouba – stupeň 3)

Brownies necháme vychladnout. Poté vyklopíme a nakrájíme na menší obdélníčky velikosti asi 2,5 x 5 cm. Na ozdobení fondán pomocí válečku vyválíme na plát a pomocí nože nakrájíme na velikosti obdélníčků asi 2,5 x 5 cm. Položíme na brownies. Tubičkami na povrchu fondánu vytvoříme domino.

Tip: Pokud máte rádi ovocné varianty moučníků, můžete do Brownies přidat např. čerstvé maliny.