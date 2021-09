Zachumlat se, anebo jít ven…

Určitě ven – a to za každého počasí. Zde je pár tipů pro slunné či méně slunné podzimní dny…!

V huňatém pohodlí nohy nezábnou

Ovečkárna má exkluzivní limitovanou sérii bot

Pro chladné podzimní dny, abyste měly nohy pěkně v teple, vytvořila Ovečkárna ve spolupráci se značkou Prestige limitovanou sérii bot, které jsou: Huňaté. Pohodlné. Naše!

Česká značka s kvalitními produkty z ovčí vlny, Ovečkárna (od 2009), se spojila s výrobcem legendární obuvi Prestige (od 1984) a společně vytvořily spolehlivou a pohodlnou obuv do chladných dnů. Novinka je vyrobená z velmi kvalitních tradičních materiálů. Vnější část bot je z odolné hovězí kůže a vnitřní část je vystlaná ovčí vlnou, která má výjimečné funkční vlastnosti. Ovčí vlna je skvělý izolant a zároveň je velice vzdušná a prodyšná. Navíc je pocitově suchá a i při navlhnutí neabsorbuje pachy a nemnoží se v ní bakterie. Ovčí vlna je vhodná pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou.

Boty vznikly v unikátní spolupráci dvou českých značek, pro které má slovo tradice velký význam. Novinka navazuje na oblíbený design bot Prestige a na kvalitní přírodní materiály z Ovečkárny.

Limitovaná série bot od Ovečkárny je v prodeji od září 2021 na e-shopu www.oveckarna.cz. Boty jsou ve dvou variantách – nízké a kotníkové.

Outdoorová kuchařka

Od rodinných výletů po zimní horské expedice

Druhé vydání nepostradatelného kuchařského průvodce pro všechny, kteří vyrážejí na trek či výlet a nespokojí se s instantními polévkami, konzervami nebo smažákem z restaurace! Kniha přináší chutné a výživné recepty na všechny druhy výšlapů a navíc spoustu praktických tipů a rad. Autorka Petra Pospěchová z vlastních zkušeností vytvořila unikátní publikaci, v níž zmapovala, jak se po všech kulinárních stránkách připravit například na víkendový výšlap v Jeseníkách, zimní přechod ukrajinských hor či himálajskou expedici, ale také na výpravu s dětmi, na splav vodních toků nebo cyklistickou dovolenou.

Vydalo nakladatelství Smart Press, k dostání na www.smartpress.cz. Vazba je zhotovená se speciálním potahem vhodným do terénu.

Čelovka do každé situace

Novinka Varta přináší řadu funkcí nejen pro běžné použití, ale také pro sport či kemping

Základem Varta Head Light H20 Pro je odolná konstrukce, která si poradí jak s pádem (až ze 2 metrů), tak i s kontaktem s vodou (IPX4). Samozřejmě čelovka staví zejména na výkonném světle a to zajištují hned tři LED diody. Majitel si může vybrat mezi bodovým (vhodné na svícení do dálky), tzv. flood světlem (pokrývá větší prostor) a červenou LED pro „stealth“ režim. Varta H20 Pro nabízí i několik režimů. Krom bodového a zmíněného flood také kombinovaný, kdy je aktivní jak flood, tak bodové světlo pro maximální osvětlení jak do dálky, tak i prostoru. Všechny tři režimy – bodové, flood + kombinovaný navíc nabízí možnost regulovat výkon pro nastavení intenzity světla podle potřeby. Z pohledu ryzího výkonu nabízí H20 Pro až 200 lumen, 50 m dosvitu a až 52 h provozu. Pro ideální nastavení při používání nechybí příjemný a nastavitelný hlavový pruh, který je navíc pratelný. Čelovka samozřejmě disponuje také výklopnou hlavou. Nechybí ani indikace slabé baterie (3x AAA) blikající červenou diodou. Samozřejmostí je u této čelovky tříletá záruka.

K zakoupení např. na www.remivar.cz