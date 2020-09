Začíná sezóna moštů! Co o nich potřebujete vědět?

Máte rádi ovoce? Pak si vaše chutě určitě podmanily mošty, jejichž hlavní sezóna začíná právě teď s obdobím sklizně. Nejrozšířenějším ovocem pro moštování byla v našich končinách odjakživa jablka, a tak není divu, že jablečný mošt patří mezi oblíbené klasiky. Nabídka je však mnohem širší. Jak se v ní orientovat a na co si dát pozor, vám poradí Akademie kvality.

Výběru moštu se vyplatí věnovat nějakou tu chvilku, protože není mošt jako mošt. Nabízíme vám několik užitečných rad, jak se v nich vyznat:

Co vůbec nazýváme moštem?

Ovocnou šťávu, která je vyrobená přímým lisováním z ovoce, u nás nejčastěji z jablek. K jeho výrobě se většinou využívají směsi odrůd, často padavčat, které by v estetické soutěži supermarketů zrovna neobstály. Stále ale platí, že ovoce musí být kvalitní a samozřejmě bez známek hniloby nebo plísně.

Vyhláška mošty definuje takto: „Zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s barvou, vůní a chutí, které jsou charakteristické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny.“ Ovocnou šťávu, která je vyrobená přímým lisováním z ovoce tedy můžeme nazývat ‚moštem‘.

Jak se mošt vyrábí?

Při výrobě ovocných šťáv se oprané ovoce nadrtí a následně se lisuje. Vzniklá šťáva se dále může čiřit a filtrovat. Údržnost moštu je pak zajištěna ošetřením teplem, tzv. pasterací, nebo je možné využít moderních metod, jako je paskalizace (působení vysokého tlaku).

Vypadá mošt zakaleně?

Nemějte strach, nejedná se o závadu. Tuto vlastnost totiž mají ovocné šťávy nefiltrované. Díky specifickému výrobnímu procesu často obsahují zákal, příp. i sediment.

Z ovoce, nebo z koncentrátu?

Některé mošty jsou vyrobeny z koncentrátu (z ovocné šťávy) jeho naředěním. Nejsou tedy lisovány přímo z ovoce. Výsledná šťáva musí ovšem svými parametry odpovídat té původní, nekoncentrované. Jak tyto nápoje poznat? Podle etikety, kde to musí být zmíněno.

Podle čeho vybrat mošt?

Jestliže si kupujete jablečnou šťávu, nejprve vás zaujme její barva a konzistence. Pak vůně a následně chuť. Všechny tyto vlastnosti se odvíjejí jak od použitých surovin (odrůdy a kvality jablek), tak od technologického zpracování. Kromě vaší zkušenosti a intuice vám pomohou s výběrem moštu také značky kvality, jako je např. Klasa, Bio nebo Regionální potravina. Najdete je na etiketách.

Jak skladovat mošty?

Pomohou pokyny uvedené na obalu. V zásadě platí dát je po otevření do lednice a co nejdříve vypít. Dále je nevystavovat slunci a vysokým teplotám. Nicméně pravdou je, že jejich trvanlivost dokážou prodloužit některé obaly a způsoby ošetření (například pasterace).

Více zajímavostí včetně receptů s mošty se dočtete na akademiekvality.cz