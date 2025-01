Jak zařídit bezpečnou koupelnu pro děti

Koupelna se pro dítě může stát místem, kde snadno přijde k úrazu. Z kohoutku teče horká voda, na zemi kluzko

a nehoda je na světě během okamžiku. Na co všechno byste si měli dát pozor, pokud vaši koupelnu využívá malé dítě?

Koupelna je jedním z nejrizikovějších míst v bytě. Přispívá k tomu často kluzký povrch a omezený prostor. Přizpůsobit prostor novému členu rodiny není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stačí se soustředit na základní oblasti.

1. Pryč s čisticími přípravky

Ne nadarmo končí většina reklam na prací prášky výzvou: uchovávejte mimo dosah dětí! Prací prášky, aviváže i čisticí prostředky patří do polic, kam dítě nedosáhne. Ještě lépe do skříněk vybavených dětskou pojistkou.

2. Protiskluzové povrchy

Do každé koupelny je ideální investovat do protiskluzových povrchů. Pár kapek na dlaždičkách by nemělo způsobit žádný problém. Pro malé dítě pořiďte protiskluzovou podložku i do vany nebo do sprchy. Jen tak si bude moct ve vaně bezpečně hrát. Většina umyvadel i záchodů jsou pro dítě dlouhou dobu příliš vysoko. Řešením je stupínek nebo dětská stolička. I ta by měla být vybavená protiskluzovým povrchem, a to jak na ploše, kam dítě stoupá, tak zespod na podlaze.

3. Zabezpečte ostré hrany

Ostrá hrana na vaně? Žádný problém. Na trhu jsou již dostupné speciální gumové chrániče. Ostrý roh zrcadlové skříňky nebo skříňky u umyvadla můžete zabezpečit. Chrániče jednoduše nalepíte a až dítě vyroste, zase sundáte. K dispozici jsou v různých barvách.

4. Chraňte zásuvky

Zvídavé dětské prstíčky mohou být nebezpečné. Obzvlášť v kombinaci s elektrickým proudem. Do všech zásuvek si raději pořiďte krytky. Stojí pár korun a zdraví vašeho dítěte ochrání.

5. Pozor na horkou vodu z kohoutku

Víte, že stovky dětí končí každý rok na pohotovosti kvůli opaření horkou vodou? Proto nainstalujte takové baterie, které mají dětskou pojistku. Například nová baterie GROHE Swift je vybavena inovativní technologií ChildLock, která zajišťuje bezpečí nejmenších. Tato pojistka zabraňuje pohybu páky baterie do polohy pro horkou vodu a výrazně tak snižuje riziko opaření. Horkou vodu je možné pustit až po zvednutí páky do horní polohy. Kromě toho je baterie GROHE Swift vybavena technologií GROHE EcoJoy pro úsporu vody, která šetří nejen vodu, ale také peníze – zajišťuje šetrnou spotřebu vody, a to i když děti zvednou páku naplno.

6. Zamezte riziku opaření ve vaně i sprše

Riziko opaření hrozí dětem také ve vaně nebo ve sprše. Ať už je to kvůli kolísání teploty vody nebo okamžiku, kdy si dítě samo pustí horkou vodu. Termostatická baterie GROHE tomu zabrání. Jsou vybavené bezpečnostní pojistkou GROHE SafeStop, která zabraňuje nastavení teploty vyšší než 38 °C, aby nebylo možné se popálit. Díky volitelné pojistce můžete nastavit, že teplota nebude mít víc než 43 °C. Technologie GROHE CoolTouch zajistí, že povrch termostatické baterie zůstane studený po celou dobu používání. Nestane se tak, že se dětské prsty dotknou horkého povrchu. Navíc integrovaná technologie GROHE TurboStat zabraňuje nepříjemným teplotním výkyvům. Nečeká vás žádný dětský křik, že voda z ničeho nic studí nebo naopak pálí.

Podobné rady vám přijdou vhod i pokud potřebujete zabezpečit koupelnu pro seniora. Kluzké povrchy, na kterých hrozí pád, nebo riziko opaření hrozí i jim.