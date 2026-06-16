Zažijte dobrodružné léto! BUSHMAN a Mapy.com spouští soutěž EXPEDICE BUSHMAN

EXPEDICE BUSHMAN je dobrodružství, poznávání a motivace vyrazit ven. To vše přináší nová turisticko-edukativní soutěž EXPEDICE BUSHMAN, kterou společně připravily společnost BUSHMAN a outdoorová aplikace Mapy.com. Obě české firmy působí na trhu již 30 let, a tak je soutěž zároveň i společnou oslavou tohoto výročí.
Soutěžící se vydají za objevováním 1000 nejzajímavějších míst v České republice a zároveň budou hrát o atraktivní ceny v celkové hodnotě přesahující 600 tisíc korun. Cílem soutěže je „rozhýbat Česko“ – motivovat veřejnost k aktivnímu pohybu, poznávání Česka a objevování míst, která stojí za návštěvu.
„Společnostem Mapy.com i BUSHMAN se blíží krásné jubileum. Proto jsme chtěli připravit něco výjimečného. A co může být výjimečnějšího než oslava pohybem?“ shrnuje e-commerce manager BUSHMAN Vladimír Ira, který je spoluautorem vize soutěže.
EXPEDICE BUSHMAN přirozeně propojuje turistiku, cestování, objevování i zábavu. V aplikaci Mapy.com pro ni vznikla unikátní datová vrstva bodů zájmů, která mapuje nejzajímavější lokality napříč Českem. Soutěžícím tak dává jednoduchý a přehledný nástroj pro plánování výletů a zároveň možnost sbírat body za místa, která navštíví.
„V Mapy.com jsme využili data o nejatraktivnějších lokalitách v ČR a v soutěži EXPEDICE BUSHMAN spojili to, co máme sami rádi – pohyb, zábavu a objevování nových míst. Turistika, cyklistika i hledání výletů jsou pro nás srdcové záležitosti, takže nápad poslat během léta fanoušky outdooru na zajímavá místa po Česku byl prostě neodolatelný. Největší radost budeme mít, když lidé nevyrazí jen ‚někam ven‘, ale budou se vracet se zážitky z míst, o kterých možná ani netušili, že je u nás ještě můžou objevit,“ přibližuje tvůrce a architekt soutěžní aplikace Martin Jeřábek, manažer produktového týmu Mapy.com
Letní soutěž odstartovala 1. června a potrvá až do 30. září 2026. Během těchto čtyř měsíců mohou účastníci sbírat body za návštěvu vybraných míst a soutěžit tak o řadu cen v celkové hodnotě více než 600 tisíc korun.
Ceny do soutěže věnovali partneři projektu – české firmy, mistři tradičního řemesla, inovativní značky i unikátní domácí projekty. Právě spojení značek a lidí, které propojuje důraz na kvalitu, poctivost, originalitu a vztah k českému prostředí, dává EXPEDICI BUSHMAN další rozměr.
Podrobné informace o soutěži najdete ZDE.