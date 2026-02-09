Zimní miminko: Jak chránit novorozence v zimě – a nepřehnat to

První týdny s novorozencem jsou vždy citlivé, u zimních miminek o to víc. Nízké teploty a častější výskyt respiračních infekcí přinášejí rodičům řadu otázek: Může miminko ven? Jak ho oblékat? A co návštěvy – jsou rizikem? Odborníci z Novorozeneckého oddělení Nemocnice Slaný se shodují, že klíčem není přehnaná izolace, ale rozumná prevence a klidný přístup.
Foto: 123RF
Zimní miminko má svá specifika
Novorozenec narozený v zimních měsících se setkává s vyšším výskytem respiračních virových infekcí v populaci a jeho imunitní systém se teprve vyvíjí. To ale neznamená, že by měl být hermeticky uzavřený doma bez kontaktu s okolním světem. „Cílem je miminko chránit, ne izolovat. Většina rizik se dá výrazně snížit jednoduchými opatřeními,“ říká MUDr. Lesia Kollárová, lékařka novorozeneckého oddělení ve Slaném. „V neposlední řadě klademe důraz na kojení a maminky
v něm podporujeme, protože jejich mateřské mléko je tou nejlepší a unikátní stravou pro jejich miminko a dodává mu také protilátky, zejména imunoglobuliny a imunitní buňky, které ho chrání před nemocemi“, dodává lékařka.
Infekce v zimě: co je skutečné riziko a co zbytečná obava
Respirační infekce, včetně RSV (respirační syncytiální virus způsobující infekce dýchacích cest, častý u dětí do dvou let), jsou v zimním období častější. Novorozenci jsou náchylnější k těžšímu průběhu, proto je důležitá prevence, kterou je:
• důsledná hygiena rukou,
• omezení kontaktu s nemocnými,
• rozumný přístup k návštěvám – jejich počtu a frekvenci,
• minimalizovat omezený pobyt v uzavřených prostorech s velkým množstvím lidí (nákupní centra, veřejná hromadná doprava aj.)
Návštěvy po porodu? Ano, ale s určitými pravidly
Rodina a blízcí chtějí nové miminko vidět, což je přirozené. V zimě je ale vhodné nastavit jednoduchá pravidla:
• návštěvy by měly být zdravé,
• krátké a v menším počtu osob,
• bez líbání miminka a zbytečného fyzického kontaktu,
• nepodceňovat šestinedělí. „Zimní období nahrává klidnému startu, bez četných návštěv. Dlouhé večery a sychravé počasí přirozeně vybízejí k odpočinku, budování vazby a zotavování po porodu a umožňují v klidu se aklimatizovat na novou roli rodiče,“ radí MUDr. Kollárová.
Pokud má někdo rýmu, kašel nebo se „necítí úplně ve formě“, je zkrátka lepší návštěvu odložit. Pokud je nemocný rodič
či sourozenec, je lepší alespoň omezit kontakt s miminkem, popřípadě nosit respirátor. Respirační infekt s teplotou
u maminky ale určitě není důvodem k přerušení kojení.
Venku i v zimě? Ano, ale s rozumem
Čerstvý vzduch prospívá i novorozencům. Pobyt venku v zimě je tak možný, ideálně za těchto podmínek:
• Při stabilním počasí. Lepší je vynechat procházky, pokud teplota klesne pod -5 °C až -10 °C.
• Bez silného mrazu a větru.
• S ochranou citlivé kůže miminka. Na procházku namažte obličej a ruce mastným dětským krémem určeným do zimy, ideálně s obsahem hydratačních látek jako je glycerin, a bez vody.
• Na kratší dobu. Začněte s 15-20 minutami a postupně dobu venku prodlužujte.
„Platí, že krátká procházka je lepší než dlouhý pobyt v přetopených prostorách,“ radí lékařka.
Spánek venku (např. v kočárku na balkoně) je možný za vhodných podmínek a pod dohledem.
Tip navíc: Při cestě autem je nejvhodnější fusak do autosedačky nebo teplá deka. Vyhněte se objemným kombinézám přímo v autosedačce, které mohou narušit funkci bezpečnostních pásů.
Oblékání: Častější chybou je přehřívání
Rodiče se často obávají, aby miminku nebyla zima, tak ho raději zachumlají do mnoha vrstev a výsledkem je přehřívání. To je ale pro novorozence paradoxně rizikovější než mírný chlad.
Stačí si zapamatovat jednoduchá pravidla:
• Miminku oblékněte o jednu vrstvu více než dospělému a preferujte prodyšné materiály.
• Spodní vrstva (body, punčocháče) by měla být z bavlny nebo moderních funkčních materiálů odvádějících vlhkost. Střední vrstva (mikina, svetřík) z fleecu nebo vlny a vnější vrstva (kombinéza, fusak) z nepromokavého, větru odolného materiálu.
• Teplotu kontrolujte na zátylku, ne na ručičkách, ty jsou studené vždy a nic vám to o aktuálním stavu a termoregulaci miminka neřekne.
• Miminko by mělo být teplé, ne přehřáté a zpocené.
• Na spaní se doporučuje spíše nižší pokojová teplota, též jako prevence syndromu náhlého úmrtí novorozence.
Závěrem? Hlavně klid
Zimní období samo o sobě neznamená, že by byl novorozenec automaticky v ohrožení. Má jen svá specifika, jako jakékoli jiné roční období, a netřeba se zbytečně obávat. Rozumná prevence, klidný přístup a důvěra v signály dítěte jsou tím nejlepším základem pro bezpečné první týdny doma. Pokud se vám však cokoli nezdá, obraťte se s konzultací na svého pediatra. Lékaře je vhodné kontaktovat například při potížích s dýcháním, výrazné apatii miminka, odmítání krmení nebo například při vysoké nebo naopak neobvykle nízké teplotě těla.