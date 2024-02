Životabudiče pro těhotné

Ochromující únava trápí mnohé nastávající maminky – zejména v prvních měsících těhotenství. Co se s tím dá dělat?



Energeticky bohaté svačinky

Některé potraviny jsou plnohodnotné, bohaté na vlákninu a chudé na tuky a zajistí, aby hladina krevního cukru dále neklesala a únava se neprohlubovala: banány, ořechy, silný vývar či hroznové víno zajistí rychlý přísun energie a nezatěžují žaludek. Ryby, libové maso a asijské pokrmy jsou lépe stravitelné než těžké pečeně či sýrové tortelliny. A mimochodem: klidně se najezte dosyta, příliš nízký příjem energie únavu nezažene. Těhotné potřebují asi o 300 kalorií více než to je běžné. To odpovídá zhruba jednomu chlebu s máslem nebo třem malým jogurtům.

Přestávky

V ideálním případě si udělejte několik malých přestávek během dne. Někdy pomůže byť i jen desetiminutový „šlofík“, abyste se zas postavila na nohy. Pokud je vám k dispozici luxus v podobě vlastní kanceláře, možná váš šéf nebude nic namítat, když si v polední pauze na chvilku lehnete. Všeobecně platí – dejte na svůj vnitřní hlas! Pokud jste v poledne opravdu hodně unavená, snažte si přestávku prodloužit a nastavit práci třeba k večeru. Kdo už děti má, může sáhnout k malému triku: když dítěti pustíte pěknou pohádku, s trochou štěstí máte prostor pro dvacetiminutový spánek.

Vhodný pohyb

Nemusíte zrovna řádit, ale troška pohybu mimo gauč či postel by chybět neměl. Projeďte se občas na kole nebo si vyražte s dětmi na procházku do lesa. Ideální je plavání nebo jóga, protože pomalu a rovnoměrně podpoří krevní oběh. Používejte častěji schody než výtah, zaparkujte auto o kousek dál od domova nebo rovnou jeďte do práce či do školky na kole. Také „jogging na suchu“ rozproudí krev: postavte se s nohama mírně rozkročenýma, pokrčené ruce se pohybují podél těla a nohy zvolna “běží” na místě – nemusíte hned mít doma posilovnu:-)

Dýchat

Tento způsob dýchání pochází z jógy a říká se mu „dýchání HA“, protože při výdechu řeknete hlasitě HA! Nejprve se hluboce nadechněte, až se vám vyklene břicho. Asi na pět vteřin zadržte dech a poté prudce naráz vydechněte tak, aby zvuk HA zněl jako povzdech. Když toto cvičení provedete dvakrát třikrát za sebou, plíce se vydatně okysličí, což spolehlivě zažene únavu.

Někdy je potřebné zajít k lékaři

Pokud únava přetrvává i v průběhu druhého trimestru a vy jste bledá či trpíte bušením srdce, raději zajděte k lékaři. Pravděpodobně máte lehkou anémii – nedostatek červených krvinek, což je v těhotenství poměrně časté. Žádný div, vždyť vaše miminko čerpá z vašich zásob. Proto se také pravidelně kontrolují hodnoty ukazatelů v krvi. Pokud jsou hodnoty nízké, může vám lékař předepsat preparát s železem. Sama si ho však raději nenaordinujte!