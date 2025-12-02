Značka ASTRALI nyní už v kosmetických salonech

Kosmetická značka ASTRALI, uvedená na český trh v minulém roce, vstupuje do profesionálních kosmetických salonů, lázní a spa. O tuto péči postavenou na principu francouzské k-beauty a skinimalismu je zájem nejen
v Praze, ale i v regionech, menších městech a v salonech v Česku i na Slovensku, které cílí navíc i na mladší klientelu.
Za značkou Astrali stojí kosmetické laboratoře Labogers s více než šedesátiletou tradicí, z nichž pochází také profesionální dermokosmetika GERnétic, která se soustředí na cílené řešení řady obtíží s pletí a dosahuje vynikajících výsledků.
Značka ASTRALI jde jinou cestou. Reflektuje dnešní dynamickou dobu, kdy si klienti přejí kvalitu, ale nechtějí péčí
o pokožku trávit příliš mnoho času a raději své volné chvíle investují do zážitků. Přípravky jsou dokonale navržené, aby byla péče o pleť udržitelná nejen doma, ale kdekoli na cestách nebo při objevování světa. Velkou devizou značky je jednoduchost – pro to, aby dostala pokožka vše, co potřebuje, stačí jen několik přípravků.
ASTRALI nabízí senzoricky příjemnou péči pro normální, suchou nebo naopak smíšenou až mastnou pleť, kterou až na případné první známky stárnutí netrápí závažnější potíže. Cílem je podpořit fyziologickou rovnováhu pokožky a zpomalit proces předčasného stárnutí. Stejně jako značka GERnétic, kombinuje také ASTRALI salonní procedury a domácí péči.
„Kosmetičky mohou v salonech nyní využít synergii značek ASTRALI a GERnétic.
S jejich pomocí zabezpečí péči a ošetření pro širokou škálu svých klientů od těch nejnáročnějších až po ty, kteří vyhledávají hlavně uvolnění od stresu, odpočinek a přejí si jednoduchou skincare, která podpoří kondici právě jejich typu pleti,“ uvádí
Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka FlowBEAUTY s.r.o., distributora značky ASTRALI pro ČR a SR a LK SERVIS, výhradního zastoupení GERnétic pro ČR a SR.
„Francouzská značka přírodní kosmetiky ASTRALI ideálně doplňuje portfolio mnoha salonů a pomáhá kosmetickým profesionálům oslovit nové zákazníky. Ze své pražské centrály se rozrůstá i do dalších regionů. Dosud byly proškoleny kosmetičky například ze Zlínska, Žatecka, jižních a středních Čech. A pro další odborníky již chystáme nové termíny školení,“ popisuje Irena Vlčková, brand manažerka ASTRALI.
ASTRALI však do salonní péče přináší další inovativní prvky. Procedury jsou sestavené s ohledem na časovou vytíženost klientů, ale zároveň vytváří zážitky, které pomáhají odbourat stres. Inspirují se například technikami ASMR (autonomní senzorická meridiánová reakce). Právě tato součást salonních rituálů láká k ASTRALI další zájemce z řad profesionálů.
„Během salonních rituálů využíváme masáž obličeje a hlavy, vědomé dýchání a jemné zvukové a dotekové stimuly. To vše působí na nervový systém a pomáhá klientům uvolnit se. Představte si, jak odpočíváte na lehátku, zatímco kosmetička promlouvá tichým hlasem, češe vám vlasy hřebínky a zapracovává pečující produkty pomocí masáže kamenem Gua Sha z růženínu. Je to zážitek, který má hluboký dopad na nervovou soustavu a celkovou pohodu,“ popisuje Markéta Hafenrichterová (na fotografii), hlavní firemní kosmetička a školitelka ASTRALI.