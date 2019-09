Značka, která si na nic nehraje…

Značka Česká chuťovka se už pevně zabydlela mezi skutečnými synonymy pro kvalitní české potraviny. V letošním roce budou odborné poroty již po jedenácté hodnotit téměř 250 různých potravinářských výrobků.

Poroty jsou skutečně dvě. První složená z nezávislých odborníků hodnotí výrobky přihlášené do soutěže Česká chuťovka. Ta druhá je snad ještě nezávislejší, protože je složená jen z dětí, a hodnotí výrobky přihlášené do soutěže Dětská chuťovka. A dlužno říci, že potravinářské výrobce často jejich hodnocení dokáže velmi zaskočit.

Už tradičním partnerem České chuťovky je Hasičská vzájemná pojišťovna, která pro účastníky soutěže připravila bonusové překvapení.

Uzávěrka přihlášek je 12. září, a 10. října 2019 se uskuteční slavnostní předávání ocenění v historických prostorách Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR, který již mnoho let přebírá nad soutěží záštitu stejně jako ministr zemědělství.