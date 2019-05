Co znamená být ženou?

Když se někdo zeptá, jak jsou na tom západní ženy v dnešní společnosti, můžeme jen s vděkem říci, že skvěle! Máme práva, zákony, ochranu, možnost volby. Můžeme si ve většině případů své životy řídit a tvořit podle toho, jak potřebujeme. Můžeme chodit do školy, k volbám, pracovat a vydělávat peníze. Můžeme vykonávat většinu povolání, sportovat, být úspěšné a vlivné.

Pokud se ale podíváme, jak jsou na tom dnešní ženy po zdravotní stránce, není to úplně radostná statistika. Ne, že by to někdy v historii bylo o moc lepší, ono, co si budeme nalhávat, dožíváme se určitě vyššího věku než před 100 lety. Ale i tak je k zamyšlení, proč zrovna rakovina prsou je jedno z nejrychleji se šířících onemocnění.

Již několik let prozkoumávám prastarou filozofii Tao a fascinuje mne, jak jasně a jednoduše pojmenovává principy života. Našim úkolem je harmonie. Dát naše tělo, myšlenky, vnímání a cítění do rovnováhy. Co nám ale nabízí západní svět? Jednostrannost.

Věnuji se dospívajícím dívkám a dospělým ženám a opakovaně narážím na jednu skutečnost. Dívky ani ženy nejsou podporovány k tomu, co je ženské. Pochválil vás někdy někdo za to, že jste: pomalé, pasivní, citlivé, hluboké, chaotické? Myslím, že ve většině případů, bude znít odpověď ne. Ale pochválil vás někdy někdo za to, že jste výkonné, rychlé, cílevědomé, samostatné? Věřím, že zde zazní ano hned několikrát. Všechny vlastnosti v prvním případě symbolizují ženský princip a vlastnosti v druhém případě představují mužský princip. Je tedy evidentní, že už od dětství jsou dívky motivovány a podporovány k tomu, aby se chovaly jako muži.

Žijeme ve společnosti, která je silně duální. Věříme, že buď je něco dobré nebo zlé. Černé nebo bílé, přičemž rovnou hodnotíme, zda je černé horší nebo lepší než bílé. Taoismus říká, že obě části jsou potřeba k harmonii. Pokud od mala živíme jen jednu část naší osobnosti, budeme možná úspěšné a výkonné, ale taky nám bude zaručeně něco velmi důležitého chybět.

Neznamená to, že bychom měly být neustále pomalé, pasivní, chaotické, spojené s přírodou, ale pokud jsme se narodily v těle ženy, je nezbytné, abychom tyto složky osobnosti uměly využívat, protože jinak budeme více mužem než ženou. V poslední době silně pozoruji jeden fenomén a to ten, že v páru bývají ženy více mužské než muži. Protože se ale protiklady přitahují, chemická reakce neboli zamilovanost, vznikne v případě, že se setkají dvě polarity. Je tedy úplně pochopitelné, že si „jangová“ žena najde „jinového“ muže. Neznamená to, že je to primárně špatně. Tyto páry mohou spolu šťastně žít celý život. Bohužel však pozoruji, že častěji řeší problémy s početím nebo v případě, kdy žena počne a porodí a stane se více ženou, vznikají problémy s přitažlivostí, protože chybí polarita.

Jak předcházet tomu, aby se z žen nestávali muži? Je to poměrně jednoduché. Tao říká, že žena cítí a muž ví, přičemž žádná z těchto schopností není lepší nebo horší, ale vzájemně se doplňují. Učme tedy sebe i naše dcery cítit a vnímat své tělo a své potřeby. Učme se odpočívat, ideálně v přírodě, tančit a třeba nějakou dobu nic nedělat. Nechme sebe i dcery alespoň občas povalovat. Ženy se tímto velmi harmonizují a uzdravují své tělo. Příroda je tak moudrá, že nám odpočinek naordinovala i v rámci našeho cyklu. Pokud jsme cyklické, procházíme čtyřmi zásadními hormonálními změnami ve svém těle a tím se nám mění emoce, prožívání, pocity i reakce na okolí. Menstruace je pro tělo čas odpočinku a Tao tvrdí, že žena při menstruaci ztrácí nejvíc životní energie (muž při ejakulaci). Proto se velmi doporučuje v čase menstruace zpomalit nebo ideálně úplně zastavit. Pokud ke zpomalení či zastavení nedojede, může si tělo o odpočinek žádat skrze menstruační bolesti. Je důležité, aby už dívky věděly (a ideálně i kluci), že ve chvíli, kdy dostanou svoji první menstruaci, stávají se cyklické. Tím pádem během jednoho cyklus čtyřikrát jiné, a že je to úplně v pořádku. Je dobré dívky a ženy změnami láskyplně provázet a jejich rozdílnost respektovat.

Pokud už na začátku dívka přistupuje ke svému ženství vědomě, je větší šance, že i v dalších letech bude šťastnou, zdravou, vědomou ženou, mámou a partnerkou.

Autor textu: Bc. Kateřina Juřenčáková

Lektorka seminářů pro dívky a ženy. Poradkyně vědomého početí, plodnosti a antikoncepce.

www.prirozenaantikoncepce.cz a www.zenaluna.cz