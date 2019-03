Jarní novinky Dermacol

Novinky dekorativní kosmetiky značky Dermacol jsou předzvěstí barevného a hřejivého jara. Ikonické rty vykouzlí praktická rtěnka 2v1 ve stylové jumbo tužce. Oči jedním tahem zvýrazní dva nové oční stíny, které ještě víc vyniknou v kombinaci s dokonale upraveným obočím…

Krásné a plné rty jen ve dvou krocích vytvoří praktická oboustranná jumbo tužka Iconic lips 2v1, dostupná v šesti nádherných odstínech. Z jedné strany konturovací tužka obkreslí rty do tvaru, který si přejete, a z druhé strany je rtěnka vyplní sytou barvou. Tím se barva rtů sjednotí a jejich objem opticky zvětší. Složení je obohaceno bambuckým máslem, přírodními vosky a oleji doplněné o panthenol a vitamin E. To vše dodá jemné pokožce potřebnou výživu a hydrataci. Bonusem je praktické balení, které šetří místo v kabelce. (Iconic lips, 199 Kč)

Dokonale upravené obočí je dnes nutností bez ohledu na to, zda jste nalíčená výrazně, nebo preferujete tzv. nude look. Rychle a jednoduše se o něj postará transparentní voděodolná řasenka na obočí Eyebrow mascara, vhodná pro blondýnky i brunetky. Jedním tahem dodá obočí přirozený vzhled a zafixuje tvar, to z ní dělá vítaného pomocníka i při rychlém ranním líčení. (Eyebrow Mascara, 199 Kč)

V produktu Longlasting Intense Colour se ukrývá dlouhotrvající oční stín a linka 2v1. K osmi intenzivním barvám pro dokonale vystínované oči nebo pro precizně definovanou linku teď přibydou dva nové odstíny – pudrově růžová a zlatá. Zářivé líčení zvýrazní přirozenou barvu očí a prohloubí pohled. Aplikace je jednoduchá a díky dlouhotrvající textuře se stíny nedrolí a neopadávají. (Oční stíny Longlasting Intense Colour, 149 Kč)