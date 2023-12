Kosmetika vždy potěší…

Dermacol se o krásu a sebevědomí českých žen stará už 57 let. Letos na vánočních balíčcích září tváře dam, které tvoří tým Dermacol.

Ženy potřebují být krásné a přitažlivé v každé chvíli

Letos na vánočních balíčcích září tváře žen, které tvoří tým Dermacol. Marketingová ředitelka Valéria Gazdová je tváří vánočního balíčku s pleťovou maskou, denním a nočním krémem z řady Gold Elixír. Jeho složení nabízí to nejlepší pro zralou pleť – výtažek z kaviáru, omega 3 a 6 mastné kyseliny, bambucké máslo a vitamín E. A co naopak žádné pleti neprospívá? No přece předvánoční stres, na který má Valéria svůj vlastní recept: „Plný diář naplánovaných setkání s přáteli. Při vánočním punči totiž na stres nezbude čas.“

Hýčkajícím dárkem pro krásu uděláte radost hlavně ženám. Brand manažerka Veronika Přibylová je tváří vánočního balíčku Collagen+ s denním krémem a krémem na oční okolí, které sama používá. „Tato řada s kolagenem a kyselinou hyaluronovou krásně vyhladí a hydratuje pleť a je ideální pro ženy po třicítce,“ jak sama říká.

A jaký je Veroničin recept na Vánoce bez stresu? „Vánoční dárky nakupujte s předstihem, pak si totiž v klidu můžete vychutnávat domácí cukroví, vaječný likér i vánoční pohádky.“

Grafická designérka Tereza Průchová se stala tváří dárkového balíčku Natural, který obsahuje denní i noční krém a krém na ruce s mandlovým olejem. Jejich nezaměnitelnou vůni a blahodárné účinky na suchou pleť oceníte i v nadcházejícím zimním období. A jako bonus ještě jeden předvánoční tip od Terezy: „Není důležité, jestli je doma dokonale uklizeno a napečeno, vánoční čas je třeba si v první řadě vychutnat.“

