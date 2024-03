Francouzská kosmetika Astrali vstupuje na český trh

Společnost FlowBEAUTY uvádí na český trh francouzskou kosmetickou značku Astrali. Vývoj značky stojí od počátku na dvou klíčových hodnotách: respektu k jedinečnosti každé ženy a ohleduplnosti k planetě. Astrali si klade za nemalý cíl provázet klientky v jejich kosmetické rutině celý život.

Posláním kosmetiky Astrali je včasná prevence, proto s těmito přípravky mohou uživatelky o svou pleť začít pečovat od mládí a provázet je budou s vynikajícími výsledky až do zralého věku. Slogan značky „Enjoy your skin“ podtrhuje, že péče o pleť má přinášet potěšení ve všech ohledech. A začít lze kdykoli.

Za značkou Astrali stojí věhlasné francouzské laboratoře Labogers, které se vývojem dermatologických produktů pro péči o pokožku zabývají víc než šedesát let. Jejich unikátní know-how vznikalo na principech biologického a buněčného výzkumu pro potřeby nejrůznějších typů pleti. V Labogers se zrodila značka reflektující nový životní styl a návyky spotřebitelů. „Kosmetiku Astrali jsme vytvořili, aby byla dostupná co nejširšímu spektru klientek. Produkty se snadno používají a lze je jednoduše začlenit do každodenní péče o pleť a pokožku celého těla. Značka si zakládá na kvalitě a účinnosti, vybraném složení, vysokém podílu aktivních látek z přírodních a odpovědně získávaných zdrojů. Přesto je ve svém jádru minimalistická. Znamená to, že pokožka vždy dostane, co potřebuje, aby dobře čelila vlivům, které na ni působí. Tím jí pomáháme předcházet předčasnému stárnutí. Nezahlcujeme ji velkým množstvím přípravků. Zdraví pokožky je vždy o nastolení rovnováhy, pak si uchová svěžest a mladistvost tak dlouho, jak je to jen možné. O to jde především. A v neposlední řadě si přejeme, aby byla kosmetická rutina Astrali zdrojem potěšení, které přispívá k vědomému ocenění vlastní krásy. To vše je součástí pocitu spokojenosti a well-beingu našich zákaznic,“ charakterizuje značku její zakladatel David Laporte, CEO Labogers.

Aktivní látky z nitra přírody

Základem jsou formule obohacené o vysoce účinné a koncentrované aktivní látky. Pleť tak není zatěžována tím, co jí neposlouží. Inspiraci pro volbu a míchání aktivních látek hledá Astrali v přírodě i vědě. Receptury jednotlivých, synergicky působících přípravků obsahují 87-96 % látek přírodního původu.

Vývojáři v Labogers navrhli produkty tak, aby každému typu pleti přinášely to nejlepší pro rovnováhu a zpomalovaly či oddalovaly nástup známek stárnutí. Kosmetika podporuje správnou hydrataci, výživu, okysličení a obnovu pleti, čímž ji chrání před degenerativními vlivy. Aktivní látky pleť ovlivňují už po první aplikaci a jejich pozitivní působení se na ní odráží po celý den.

Produktové řady

Emblémem Astrali je hvězda. Příběh, který se k ní pojí, hovoří o ladné tanečnici, již obklopují čtyři živly – oheň, voda, vzduch a země. Žena je umístěna do středu tohoto vesmíru. A právě elementy jsou inspirovány produktové řady, které mají klientkám ulehčit a zpříjemnit každodenní kosmetické rituály. Péče o pleť v růžových obalech odpovídá živlu vzduchu, péče o zralou pokožku v béžovém balení zemi. Tělové produkty jsou spjaty s elementem vody a nalézají se v modrých obalech. Přípravkům pro ochranu pokožky před škodlivým působením slunce je přiřazen oheň a je pro ně charakteristická oranžové barevné provedení balení.

Značka Astrali bude ve svém prvním roce působení na českém trhu dostupná prostřednictvím e-shopu www.astrali.cz.