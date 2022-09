Každá žena je silná a krásná. Podpořme ty, kterým osud do cesty postavil vážné onemocnění

Každá žena si zaslouží cítit se silně a krásně! Jak se cítíme, na tom velký podíl mají naše vlasy. Pečujeme o ně a dbáme na to, aby vypadaly co nejlépe. Některé ženy se ale potýkají s vážným onemocněním, které je o vlasy připravilo. Právě těm bude již popáté pomáhat značka Pantene.

Zářící vlasy jsou korunou krásy, bohužel se v životě některých žen vyskytne období, kdy o ně dočasně vlivem onemocnění nebo jeho léčby přijdou. Pokud je ztráta vlasů trápí a necítí se kvůli ní dobře, je tu pro ně již více než pět let nadační fond Daruj vlasy, který nemocným ženám paruky z pravých vlasů zdarma poskytuje. Výroba paruky je však náročná záležitost. Kromě toho, že je potřeba až 200 gramů vlasů od několika dárců, jsou na její výrobu nutné i finance.

Právě proto letos již popáté značka Pantene spouští projekt Silná a krásná. Za každý výrobek této značky zakoupený v drogerii Teta, ať už se jedná o šampon, kondicionér, masku, lak, pěnu nebo pečující olejíček, společnost Procter & Gamble, pod kterou značka spadá, věnuje 2 Kč na výrobu paruk pro onkologicky nemocné ženy, které si o ně zažádají u nadačního fondu Daruj vlasy.

Díky předchozím ročníkům dostalo svoji paruku už několik desítek žen a některé z nich už po vyléčení dokonce svou paruku poslaly dále, aby zvýšily sebevědomí další nemocné žadatelce. Letošní ročník potrvá v drogeriích Teta až do 26. září – a to je dostatek času na to stavit se v obchodě, udělat si zásobu vašich oblíbených produktů a bez velké námahy navíc udělat dobrý skutek!