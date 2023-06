Jak podpořit ochrannou funkci dětské pokožky?

Kůže kojenců se liší od pokožky dospělých strukturou, složením i funkcí. Zraje ještě dva roky od narození. Proto je velmi důležité pečovat o ni s rozvahou. Z pochopitelného důvodu se jedná hlavně o oblast schovanou pod plínkou. Věděli jste, že je třeba odlišovat přípravky určené na dennodenní používání s opravdu šetrným složením od těch, které jsou určené až přímo na opruzeniny?

Co nás chrání před infekcí, pomáhá zabraňovat ztrátě vody a také nám umožňuje např. kontrolovat tělesnou teplotu? Všechny tyto zázračné funkce má pokožka, naše bariéra před UV zářením, patogeny a škodlivými chemikáliemi. Děti starší více než dva roky už ji mají zcela vyvinutou, ale kojencům se teprve utváří. Pro maminky může být náročné vyznat se v poměrně pestré škále přípravků pro nejmenší členy rodiny. Pojďme si říct, jak dopřát miminku a jeho pokožce tu nejlepší péči.

V optimálním případě by produkty používané u kojenců neměly narušovat pH povrchu pokožky ani kožní bariéru. Zásadní funkcí kožní bariéry je totiž vytvářet ochrannou vrstvu, a pomáhat tak předcházet vstupu škodlivých patogenů do organizmu. Zároveň lidskému tělu udržuje ideální teplotu a správnou hydrataci. Mimo jiné hraje roli v přirozené imunitě a hladina pH napomáhá chránit tělo před škodlivými látkami.

Tím, že dobře pečujeme o kůži miminka, pomáháme mu přežít, protože jeho kůže je kvůli nezralosti zvláště náchylná k infekci. A protože je stále ještě nedovyvinutá, může se toho nevhodnou péčí hodně pokazit. Jak se tedy starat o pokožku kojenců, aby se podpořila její funkce, vývoj a zároveň byla ochráněna v době kdy je ještě velice citlivá?

1. Miminko často přebalujte. Není to třeba každou hodinu, ale sledujte průběžně, jak moc je plenka nasáklá, a především včas objevte „velkou“ potřebu miminka.

2. Čistěte správně a pravidelně dětskou pokožku. Pokud to okolnosti dovolují, preferujte omytí vodou. Pokud v danou chvíli taková možnost není, mějte při sobě čisticí ubrousky, které jsou k dispozici v šetrných variantách. Neměly by narušovat pH povrchu pokožky ani kožní bariéru.

3. Každý den používejte vhodné šetrné přípravky, které na pokožce vytváří ochrannou vrstvu (např. mast Bepanthen Baby). Díky transparentní vrstvě z lipidů umožňuje pokožce dýchat, čímž ji pomáhá chránit před opruzeninami. Obsažený panthenol zase podporuje regeneraci pokožky miminka, která je pak hladká, jemná a hydratovaná.

4. Během koupání nebo po něm používejte emolienty, změkčovadla (krémy, oleje, balzámy apod.), které napomáhají vnější dětské pokožce k pružnosti a hydrataci.

Co se stane, pokud je dětská pokožka dlouhodobě vystavována moči, výkalům, nečistotám a dalším patogenům? Může to vést nejen k nepohodlí miminka a jeho rozmrzelosti, ale také k podráždění a infekci. V tomto případě volte krémy určené přímo na opruzeniny. Důležité je ale vědět, že jakmile budete každý den natírat zadeček svého miminka přípravkem určeným právě na opruzeniny, můžete mu spíše uškodit.

Každá maminka chce pro miminko to nejlepší. Proto na to myslete i v rámci každodenní péče o jeho pokožku. Ne nadarmo se o lecčems říká, že je to „hebké jako dětská prdelka“.