Pro dlouhotrvající hladkou pokožku podle vašich představ

Sezóna bikin se blíží, a tak je nejvyšší čas pořídit si jeden z inovovaných přístrojů IPL Braun, které poskytují rychlé a dlouhotrvající odstranění chloupků po dobu až šesti měsíců.

Naše těla jsou různá a stejně tak se lišíme i naším postojem k chloupkům. Někdo je oslavuje a pečuje o ně, jiný je skrývá a odstraňuje. Jak vy sami přistoupíte ke svým chloupkům, to je jen na vás – neexistuje žádný univerzální a správný přístup. Jedno je však společné: je to jen vaše rozhodnutí!

Po provedení rozsáhlého průzkumu o metodách odstraňování chloupků a pozitivním vnímání těla značka Braun zjistila, že ženy na celém světě používají průměrně 2,5 různých metod k odstraňování chloupků, aby dosáhly stejného cíle na různých částech těla.

Obliba domácí epilace je v současnosti samozřejmostí, mnoho žen využívá i tuto možnost. Ikonická značka Braun nabízí skvělé řešení, jak dosáhnout perfektního výsledku v pohodlí domova bez jakýchkoli kompromisů.

Inovovaná řada Braun IPL (zkratka znamená intenzivní pulzní světlo) uvádí na trh nové přístroje Silk-Expert Pro 3 a Silk-Expert Pro 5, které nabízejí rychlé, výkonné a zároveň šetrné odstranění chloupků s dlouhotrvajícími viditelnými výsledky po dobu až šesti měsíců. Nové přístroje jsou šetrné k pokožce od hlavy až k patě díky technologii Skin Pro, která automaticky a průběžně optimalizuje každý záblesk 80x za sekundu podle odstínu pokožky na různých částech těla.

Modernizovaná řada Braun IPL umožňuje dosáhnout v pohodlí vašeho domova takového vzhledu a pocitu, po kterém toužíte. Ať už se jedná o dlouhotrvající hladkost nebo o přirozené ochlupení, Braun vám svěřuje do rukou své odborné znalosti, abyste mohly být sami sebou bez jakýchkoli zábran a mohly upravovat své chloupky přesně podle vlastních představ.

Funkce a výhody přístroje Braun Silk-Expert Pro 5:

• Hladká pokožka jako ze salonu budete mít až šest měsíců. Výsledky budou viditelné již za čtyři týdny.

• Rychlá a šetrná péče od hlavy až k patě. Technologie Skin Pro 2.0 automaticky optimalizuje sílu každého záblesku (10 úrovní intenzity) podle odstínu vaší pleti.

• Méně vynechaných míst – díky nepřetržitým a rychlým zábleskům o frekvenci až 125krát za minutu umožňuje snadno klouzat po pokožce a zanechává méně neošetřených míst.

• Šetrný k pokožce, dokonce i na těch nejcitlivějších místech (na obličeji, podpaží, v oblasti bikin) díky třem citlivým režimům, které snižují intenzitu světla na potřebnou úroveň.

• Ošetření pokožky s různými hlavicemi pro nohy, paže, obličej, podpaží, oblast bikin, hrudník a záda.

• O 15 % menší a o 25 % lehčí epilátor než byl předchozí model Silk-Expert 5 pro snadnou manipulaci a ošetření bez námahy. Zabaleno v prémiovém pouzdru.

Funkce a výhody přístroje Braun Silk-Expert Pro 3:

• Hladká pokožka jako ze salonu po dobu až tří měsíců. Výsledky budou viditelné již po 3 měsících.

• Rychlá a šetrná péče od hlavy až k patě. Technologie Skin Pro automaticky optimalizuje sílu každého záblesku (3 úrovně intenzity) podle odstínu vaší pleti.

• Méně vynechaných míst – díky nepřetržitým a rychlým zábleskům o frekvenci až 100krát za minutu umožňuje snadno klouzat po pokožce a zanechává méně neošetřených míst. Nabízí o 70 % vyšší frekvenci opakování záblesků oproti předchozím modelům PL3.

• Šetrný k pokožce, dokonce i na těch nejcitlivějších místech (na obličeji, podpaží, v oblasti bikin) díky citlivému režimu, který snižuje intenzitu světla na potřebnou úroveň.

• Ošetření pokožky s různými hlavicemi pro nohy, paže, obličej, podpaží, oblast bikin, hrudník a záda. • Modernizovaný design s prémiovější stříbrno-bílou barevnou kombinací. Zabaleno v pevném kosmetickém pouzdře.

Není pro vás metoda IPL vhodná? Sáhněte po klasickém epilátoru

Pokud patříte mezi ty, které nesnesou představu viditelných chloupků na těle a nebaví vás každý večer trávit čas pečlivým holením žiletkou nebo vás polévá pot při představě, že si trháte chloupky horkým voskem či cukrovou pastou, sáhněte po některém z epilátorů od Braun. Ty jsou také perfektní volbou pro ženy se světlými chloupky, u nichž metoda IPL není příliš funkční, jednoduše proto, že světelný záblesk světlý chloupek nepohltí. Nejenom, že pro vás nebude epilace úmorná ani bolestivá, ale navíc díky epilátoru ušetříte spoustu času – holicí strojky od Braun vám totiž zajistí dokonale hladkou pokožku i na těžko dostupných místech, a navíc vydrží podstatně déle než obyčejné holení žiletkou. A aby toho nebylo málo, epilátor se vám vejde skvěle i do každého cestovního zavazadla, ať už cestujete s velkým kufrem nebo malým batůžkem.