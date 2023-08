Vlasy po náročném létě potřebují pomoc

Léto a čas zasloužených dovolených co nevidět končí. My jsme sice odpočatí a plní síly, ale naše vlasy jsou na tom o poznání hůř. Intenzivní sluneční paprsky, slaná a chlorovaná voda způsobily to, že jsou vlasy bez lesku, suché a lámou se. Přinášíme vám tipy jak dostat vlasy opět do kondice od vyškolených kadeřníků ze salónu Klier.

Tipy na salónní i domácí péči o vlasy po létě:

• Hloubková regenerace vlasů bude výborným startem, jak vlasům vrátit všechny ztracené živiny. Ideální je salónní ošetření, např. Kérastase Fusio Dosse, které se míchá přímo na míru vašim vlasům. Toto luxusní ošetření zahrnuje mycí lázeň s masáží hlavy, ošetření ampulkami na míru a finální úpravu. Proměnu uvidíte okamžitě.

• Po létě bývá nutné osvěžit střih vlasů. Často není potřeba radikálně stříhat, jen zastřihnout alespoň konečky. Zabráníte tím dalšímu třepení vlasového stvolu.

• Sluneční paprsky často „vyšisují“ barvu vlasů. Zajděte si proto po létě na novou barvu nebo přeliv. Ani jednoho se dnes nemusíte bát, profesionální barvy vlasy neničí. Přeliv naopak vlasové vlákno krásně doplní a vlasy budou o to lesklejší.

• Po létě bývají vlasy i velmi vysušené, zvolte tedy pro domácí péči intenzivně hydratační produkty, které dodají potřebnou výživu a vlhkost. Vlasy se nebudou lámat a budou krásně lesklé a hebké. Fajn tip je například vlasová řada Nutritive od Kérastase.

• Pokud jste zvyklá používat jen kondicionér, pořiďte k němu nyní i masku na vlasy. Hřívu s ní ošetřete jednou týdně, nechte působit minimálně 15 minut.

Věděli jste, že salóny Klier jsou otevřené 7 dnů v týdnu a bez objednávání!

A to dokonce i pro barvení a střih. Do salónů Klier se nemusíte tedy vůbec objednávat předem. Všichni víme, jak to po prázdninách bývá hektické – dohání se resty, dětem začíná škola. V saló-nech Klier to vědí a rádi vám takto vyjdou vstříc. Na místě také pořídíte doporučenou vlasovou kosmetiku a rádi vám zdarma poradí s vlasovou péčí.

Zdroj: www.klier.cz