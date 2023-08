S Kvídem do školy hravě a na pohodu!

Brzy to znovu vypukne. Zvonění, učení, přestávky, úkoly. Zpříjemněte dětem návrat do lavic s Kvído pomocníky od Albi. Od 15. srpna do 10. září máte příležitost pořídit v Albi prodejnách nebo na e-shopu hravou výbavu, ať je start nového školního roku co nejveselejší!

Vydejte se na lov včas – za super cenu ukořistíte Kvídův certifikovaný školní batoh pro 1. stupeň ZŠ a hry Kvído V kostce. Při nákupu produktů od Kvída nad 400 Kč navíc dostanete dárek.

Školní batoh Kvído od Albi pro 1. stupeň ZŠ splňuje všechny normou nařízené parametry. Prošel zátěžovými testy, takže se může prokázat certifikátem bezpečnosti i zdravotní nezávadnosti.

Je dvoukomorový a s vychytávkami, které jistě oceníte. Termokapsa na svačinu nemá chybu! Udrží jídlo teplé/studené – přesně podle potřeby. Veselý motiv chobotničky mezi ostatními nezapadne, naopak bude na první dobrou rozpoznatelný.

Od 15. 8. do 10. 9. v rámci akce S Kvídem do školy za cenu 999 Kč.

Jak si bez trápení zopakovat probíranou látku nebo se po prázdninách rychle dostat do formy? Zapojením her! Série Kvído V kostce přináší oblíbené paměťovky v sedmi různých variantách. V každé z nich děti najdou 60 zajímavě ilustrovaných karet. Mají vždy patnáct vteřin, aby si toho z dané karty zapamatovaly co nejvíce, a zvládly pak odpovědět na jednu až dvě vylosované otázky. Pokud na hrací kostce hodí obrázek chobotničky, nastává kolo

s bonusovou Kvídovou paměťovou hrou.

Od 15. 8. do 10. 9. v rámci akce S Kvídem do školy za cenu 399 Kč.

Porozhlédněte se i po dalším

V Albi najdete vše – chytrou zábavu k procvičení mozkových závitů, mluvící „učebnice“ z produkce Kouzelného čtení, neotřelé školní doplňky (třeba svačinové tašky a láhve) i barevnou náplň do penálu. Přehledně, originálně, na jednom místě.