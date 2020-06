Kipling: Batůžky v džungli velkoměsta, do školy i na výlety

Že vás jako první napadne jméno spisovatele Rudyarda Kiplinga a předčítání z jeho snad nejznámějšího díla Kniha džunglí? Není to úplně tak, i když podobného neposedu jako je Mauglí má doma hodně z nás. A právě pro ně je tady oslava svátku se sortimentem belgické značky Kipling, která nabízí kolekci nazvanou Back to School.

Mohlo by se zdát, že tady podobnost s dobrodružstvím malého Mauglího končí, on přece žil někde v džungli a naše děti v civilizovaném městském prostředí… Ale není to úplně tak, protože inspirace zakladatelů této značky vychází právě z džungle, jako místa plného dobrodružství a barev. A to samé se snaží vyjádřit i u svých produktů pro děti – pestrost, hravost a dobrodružství každodenního života v městské džungli. Stejně tak plný hravosti a dobrodružství by měl život našich ratolestí, takže proč jim trochu té barevné pestrosti džungle nepřinést do všedního dne, který tráví ve škole.

Třeba právě hravými motivy a pestrými barvami kolekce Back to School, která myslí na všechny školáky – od těch nejmenších po teenagery. Ale batohy, školní tašky, kufříky, tašky na svačinu či obědy přinášejí kromě pestrých barev a zajímavého designu i hromadu praktických funkcí, jako je lehkost, pohodlné nošení, dobrá vnitřní organizace a také třeba speciální vnitřní výstelka, která odolá zbytkům jídla a rozlitému pití.

Spektrum nabízených produktů je opravdu rozmanité a vhodné pro všechny věkové kategorie. Pokud chystáte školní výbavu pro prvňáčka, tak jsou to školní tašky INIKO a PREPPY nebo školní batohy CLASS ROOM S a SEOUL GO S, které jsou v nabídce i pro starší žáky nebo teenagery jako SEOUL GO – ve verzi s přední odepínatelnou kapsou, kterou lze nosit jako malý batůžek – a také CLASS ROOM.

Pro předškoláky a všechny malé výletníky, kteří chtějí nosit svůj vlastní batůžek, je tady Seoul S, CARLOW nebo MUNCHIN na obrázku vlevo).

Přestože jsou hlavními hodnotami značky zábava a funkčnost, Kipling neopomíjí ani bezpečnost. Linie Be Seen školních batohů SEOUL GO je vybavena reflexními proužky, logy a vzory svítícími ve tmě. Díky nim budou děti na cestách do školy nepřehlédnutelné.

Do školní výbavy také patří samozřejmě i penály a pouzdra na tužky a neméně důležité jsou tašky na svačiny nebo obědy se speciální vložkou.

Kromě pestrých barev a hravých motivů všechny produkty zdobí maskot značky Kipling – opička, která bude vaše děti doprovázet na každodenních výpravách za poznáním.

A kde tohle všechno lze najít? V outletové prodejně Kipling nacházející se v pražské Fashion Aréně, která právě týden od 1. 6. 2020 věnuje oslavě dětí.

Možná si říkáte, proč nakupovat školní výbavu pro děti teď před prázdninami, když ještě tento školní rok ani neskončil. Ale znáte to, najednou je konec prázdnin a vy s hrůzou zjišťujete, že vaše ratolest má utržené poutko či popruh u batohu, školní taška nejde zapnout, zipy jsou rozbité a pohled dovnitř batohu či tašky taky není moc vábný a penál už penálem ani nelze nazvat. Takže proč nenakoupit zavčasu a využít 50% slevu na celou kolekci Back to School.