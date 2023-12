Dárky na poslední chvíli: Aby vám nebyla zima!

Mráz má pořádně dlouhé drápy a někdy dokáže prolézt až do morku kostí. V Albi prodejnách či na e-shopu zaručeně najdete pomocníky, díky kterým budete chladu čelit vysloveně s hravostí. Navíc se hodí i jako dárky svým blízkým.

Termoláhve na ven

Pořádná termoláhev uchová váš oblíbený nápoj teplý až na několik hodin. Dáte raději přednost elegantním variantám, se kterými budete vypadat stylově na svahu i ve městě, nebo sáhnete po bláznivějších kouscích?

Vybrat si můžete z různých objemů (750 ml, 400 ml či 280 ml

a 248 ml. Láhve jsou vyrobené z nerezové oceli a ty větší udrží teplo až na 12 hodin. (Cena podle objemu a velikosti: 599 Kč a 499 Kč)

Pro domácí pohodu

Abyste nemuseli protopit výplatu, zkuste sáhnout po nahřívací láhvi. Stačí odšroubovat uzávěr, naplnit do tří čtvrtin vodou o teplotě do 50 °C a zátku zpátky zašroubovat. Plyšový termofor pak zahřeje studenou postel, zmrzlé nohy i bolavá záda, pomůže při bolestech bříška. Obal lze navíc pohodlně sundat a vyprat při teplotě do 30 °C. (Cena: 399 Kč)

Co by byla zima bez ponožek? Některé je škoda nosit jen k televizi, třeba originální sushi sety. K dostání v různých verzích. Tento vtipný dárek obsahuje tři páry pružných ponožek a dvě gumičky do vlasů. (Cena: 399 Kč)

Hřejivé plyšáky z kolekce Warmies stačí minutu a půl nahřát v mikrovlnné troubě – odvděčí se vám až dvěma hodinami příjemného tepla. Bonusové body získávají za roztomilost. Seženete ve dvou velikostech a mnoha podobách. (Cena: 599 Kč velká verze/399 Kč malá verze)

Více informací na eshop.albi.cz.