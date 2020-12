Naše tipy pro tvořivé hraní, rozvoj fantazie i zručnosti

Stále ještě přemýšlíte, čím potěšit své malé nezbedy? Podívejte se na naše tipy na poslední chvíli! Najdete zde něco pro maminky panenek, pro malé kluky, co milují auta a něco i pro večerní rituály…

Tradiční česká stavebnice Variant

Vyrábí ji česká firma KADEN, zabaví zvídavé chlapce, ale i děvčata na dlouhé hodiny. Navíc rozvíjí dětskou fantazii, trpělivost i jemnou motoriku. Tato stavebnice je oblíbenou klasikou v mnoha dětských pokojích a hernách. Není divu – 280 barevných dílků z ohebného kvalitního plastu umožní dětem sestavení celé řady výrobků, ať již podle přiloženého návodu, nebo podle vlastní fantazie. Balení obsahuje také dva kusy ozubených kol s řetězem z 50 článků, takže děti mohou vytvořit i funkční pohyblivé modely.

Originální stavebnici Variant, vyrobenou kompletně v České republice, můžete pohodlně objednat na www.kaden.cz nebo eshop.kovap.cz

Hračky, které „sehrávají“ generace

Kdo by si nepamatoval dokonale zpracovaný traktor na klíček, kluka na tříkolce nebo berušku, která nikdy nespadne ze stolu. Plechové hračky z KOVAPu spojují generace i díky tomu, že svojí kvalitou hravě strčí do kapsy ty z barevného plastu. Plechové hračky jsou ekologické a lépe pomáhají dětem s budováním motoriky, protože pevně drží svůj tvar. Vzhledem k materiálu také vydrží mnoho let. Hračky z KOVAPu jsou navíc držitelem certifikátu Bezpečná hračka. Plechové hračky jsou ručně vyráběné ve Východních Čechách, každý kousek je tedy originál. Podpoříte tak i tradiční českou výrobu, což je v dnešní době obzvláště cenné.

www.kovap.cz

LEGO® DUPLO®

Dvě stavebnice vhodné od dvou let

Domeček na hraní LEGO® DUPLO® je ideální stavebnicí pro batolata. Ukáže jim každodenní život rodiny. Rozvíjí také samozřejmě i jemnou motoriku dítěte. Zábava s domečkem, s figurkami maminky, táty, dětí a dalších může být zábavou i pro starší děti.

LEGO® DUPLO® parní vláček je také snadno ovladatelný pro děti od dvou let. V sadě je lokomotiva s funkcí Push & Go, pět akčních kostek, které lze umístit na koleje, aby vlak rozsvítil světla nebo vydával zvuky, dále vlaková stanice a mnoho dalšího, co zabaví malé strojvedoucí.

Panenka Baby Annabell Sophia s krásnými vlásky na česání

Bystré oči panenky Baby Annabell Sophia zvědavě pozorují okolní svět. Samým údivem má pootevřená ústa a její modrá očička září nadšením. Panenka Sophia má tělíčko vyrobené z měkkého materiálu. Dlouhé vlásky jsou skvělé na česání a vymýšlení různých účesů.

Sophia je oblečena do modro-bílých proužkovaných legín a růžových botiček s vážkou, které skvěle ladí s jejími šaty. Překrásné blonďaté vlásky nosí nejčastěji sčesané dozadu a ozdobené čelenkou s krásným květem leknínu. Malé maminky ji však mohou pomocí růžového kartáče na vlasy vytvořit jakýkoliv jiný účes.

Baby Annabell Sophia (43 cm) má v balení šatičky, legíny, botičky, čelenku a kartáč na vlasy.

Kouzelná postýlka se zvuky pro panenky BABY born

Nezbytnou výbavou pro každé miminko je samozřejmě postýlka. BABY born. Tato kouzelná postýlka se zvuky je jako stvořená pro klidný spánek panenky. Miminku i Starší sestřičce se v této krásné postýlce s nebesy budou zdát samé krásné sny. Postýlka má několik zvuků – ukolébávek, které skvěle obohatí hru s panenkami BABY born.

Boční části postýlky odnímatelné. Malé maminky panenek můžou rozkošnou dětskou postýlku s nebesy ozdobit okrasnými samolepkami, které jsou součástí balení. Kouzelná postýlka je pro pohodlí panenek vybavena polštářkem a peřinkou. Součástí je i hračka – medvídek Bruno.

Mlsný mravenečník 3D hra z Vysočiny

Na budování jemné motoriky svého dítěte můžete jít i zábavně! Zhoršující se jemná motorika dětí je totiž téma, které je poslední dobou často přetřásáno nejen v odborných kruzích, ale i v samotných rodinách. Jemná motorika totiž přímo souvisí s jednou z nejdůležitějších dovedností. A sice psaním. Právě to ale nyní dostává při on-line distanční výuce čím dál méně prostoru. Děti jsou ještě více připoutány k počítačům a klávesnicím a zásadně jim tak chybí nácvik jemného pohybu rukou. To inspirovalo vývojové oddělení českého výrobce společenských her a hraček EFKO k vytvoření nové hry.

Mlsný mravenečník má za úkol zábavnou formou trénovat přesně ty dovednosti, které dnes u dětí tolik postrádáme. Na titulu vývojáři spolupracovali s celosvětově úspěšným dánským tvůrcem her Martinem N. Andersenem. „Mravenečníka“ vyrábí EFKO přímo ve své továrně v Novém Veselí na Vysočině. Hra je určena především pro předškoláky a děti mladšího školního věku. (Více informací najdete na https://eshop.efko.cz.)

Pro večerní rituály

Dárková sada Tuze hladová housenka

Děti milují cachtání ve vodě a také trvají na svých večerních rituálech. Dopřejte jim klid a pohodu před spaním. Naladit a navnadit je můžete právě touto dárkovou sadou. Například úžasně aromatickou koupelí, jemným tělovým mlékem či nebesky voňavou mlhou, která jim navoní polštářek.

Dárková sada obsahuje: Bloom and Blossom Tuze hladová housenka Dětský mycí gel (200ml); Bloom and Blossom Tuze hladová housenka Dětské tělové mléko (200ml); Bloom and Blossom Tuze hladová housenka Dětský sprej na polštář (75ml); Leporelo Tuze hladová housenka – vše v hezké dárkové krabici!

www.madeformoms.cz