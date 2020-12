Nechtějí vaše děti číst? Objevili jsme knížky, které je dostanou!

Dnešní děti obecně dávají přednost moderním technologiím před klasickou knížkou. Možná vás to mrzí a stále hledáte něco, co by je chytlo a bavilo číst. A možná byste rádi, aby taková knížka měla i nějakou přidanou hodnotu? Nabídneme vám tituly z pera Petry Martiškové a jeden rodinný z “dílny” Moniky Kopřivové.

Celou sbírku knížek nabízí autorka Petra Martíšková pro nejmenší, které jsou plné čarování, nadpřirozených sympaťáků a různorodého poučení. Například s knihou Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka Petra Martišková navštěvuje i děti ve školkách a na prvních stupních ZŠ. S pomocí svých hrdinů s nimi probírá jedno z hlavních témat dneška – ekologii. Co škodí přírodě? Jak jí pomoci? Co s odpadem?

O Vánocích a tradicích vaše děti zase poučí čertice Lili, a do čarodějného světa, který děti tolik milují, vás zavede hrdinka knížky O Rozárce čarodějné a zlobivém Pepíkovi. Kdyby se náhodou stalo, že škola tak úplně nezaboduje, potěší vaše dítko čarodějka Emilka, co nesnáší školu, ale nakonec jí přijde na chuť. A máte-li doma malého neposedu, který má rád dinosaury, zkuste mu nabídnout knížku Můj kamarád dinosaurus, se kterou se vydá spolu s hlavním hrdinou Matějem na bláznivé dobrodružství. A jak jinak než za dinosaury.

Více informací o knížkách i autorce na www.petramartiskova.cz.

Velký rodinný kalendář 2021

Velký rodinný kalendář 2021 s podtitulem Život na louce pochází z „dílny“ Moniky Kopřivové, se kterou jsme vám přinesli rozhovor před několika dny.

Tento kalendář je skvělým rodinným dárkem. Pomůže organizovat rodinné aktivity a zároveň vám přinese plno zábavy. Má velký formát a můžete do něj přehledně zapisovat činnosti a plány až pro pět členů rodiny. Na každý měsíc je pro vás připraven obrázek ze života zvířat a rostlin, které žijí na louce. Ke každému obrázku se vždy váže zábavná hra, jejíž řešení je na konci kalendáře. Najdete zde i zajímavé informace a živočiších a rostlinách, kteří k našim loukám neodmyslitelně patří. Kalendář obsahuje originální a hravé ilustrace české výtvarnice Markéty Speranza.

Organizujte a plánujte čas své rodiny a objevujte tajemství lučních rostlin a bylin, poznávejte život krtků, mravenečků, orchidejí a dalších známých i méně známých obyvatel našich luk!

Inspirativní dárky pro každého člena rodiny pak najdete – třeba na poslední chvíli a s doručením do Vánoc – i na souvisejících stránkách Moniky Kopřivové www.familium.cz a www.babickarstvi.cz