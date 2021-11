Když jsou dárky nápadité a inspirativní

I pro letošní Vánoce připravila Monika Kopřivová podnětné a neokoukané dárky pro celou rodinu. Na své si přijdou zejména starší děti, ale pozadu nezůstanou ani ostatní členové rodiny!

Začalo to právě před devíti lety, když dostala od svého téměř devadesátiletého dědečka sepsané paměti vydané v malonákladu. To jí vnuklo myšlenku, že by jistě mnohá rodina ocenila mít ve své knihovně takový poklad. Odsud už byl jen krůček k vytvoření jejích prvních knih Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj, které jsou bestsellery do dnešních dní. Následovalo založení obchodu a stejnojmenného nakladatelství s dárky pro babičky a dědečky s názvem Babičkářství a později obchodu a nakladatelství Familium, inspirujícího výběrem rozmanitých dárků pro celou rodinu.

Monika Kopřivová je mámou tří dětí. Vedle záliby v pátrání v rodinné historii ráda s rodinou cestuje, sportuje, chodí do přírody a tráví společný čas v jejím užším i širším kruhu, kdykoliv je to možné. Také se věnuje tematice seniorů a řadu ze svých počinů koncipovala právě s myšlenkou na ně. Nezapomíná ale i na další členy rodiny a mezigenerační stmelování. Každý rok přichází se dvěma až třemi novinkami. Letos na podzim vyšel tradiční plánovací kalendář na příští rok, ale i zbrusu nová knížka „Můj atlas zvířat a rostlin“ a také stolní hra s vánoční tematikou „Kouzlo Vánoc“.

V předchozích letech jste vždy na podzim uváděla na trh produkty podporující mezigenerační vztahy v rodinách a uchovávající rodinné vzpomínky. Letos mimo jiné vydáváte knížku zaměřenou na starší děti, povzbuzující je k bádání a poznávání přírody. O čem je tato knížka?

Můj atlas zvířat a rostlin je interaktivní knížka, která děti motivuje k poznávání přírody, vnímání okolního světa a objevování zvířat a rostlin. V knize najdete pokusy, kvízy, hry, návody na vyrábění nebo zajímavé informace o přírodě. Zároveň ale motivuje děti k zapisování svých pozorování a k rozhovorům s rodiči či prarodiči. Kniha tak pomáhá rozvinout vztah dítěte a dospělého, ať se jedná o rodiče nebo jiného člena rodiny. Je zajímavě ilustrovaná, obsahuje fotografie přírody a je určená především dětem od osmi do dvanácti let, ale bude se líbit i starším dětem.

Co vás inspirovalo k vytvoření takovéto interaktivní knížky? V čem podle vás tkví její hlavní benefit i třeba oproti jiným knížkám tohoto typu?

Protože s rodinou rádi vyrážíme na výlety do přírody, všimla jsem si, že dosud takováto kniha, která by dětem za pomoci úkolů, anket, pokusů a kvízů přiblížila faunu a flóru naší země, chybí. „Můj atlas zvířat a rostlin“ není jenom zaměřen na děti, ale na propojení dětské zvídavosti a vztahu s členy rodiny, což považuji za hlavní devízu této novinky.

Druhou vaší novinkou je rodinná stolní hra určená pro adventní a vánoční období nazvaná „Kouzlo Vánoc“. Mám správný dojem, že takováto hra, tematicky vánočně zaměřená je na našem trhu dosud ojedinělá?

„Kouzlo Vánoc“ je rodinná hra, která vám zpříjemní čas adventu a vánočních svátků. Skutečně je na našem trhu výjimečná. Když jsme na ní pracovali, přemýšleli jsme o tom, jak ještě podpořit dobrou náladu, když se lidé společně scházejí v období Vánoc, a věřím, že se nám to podařilo. Obsahuje krásné vánoční ilustrace a můžete ji hrát opakovaně, vždy bude úplně jiná. Nikdy se vám neohraje a bude vám dělat radost během svátků po mnoho let.

V čem hra spočívá? Pro kolik je hráčů a co na ně čeká?

Hráči se rozdělí na týmy, plní zábavné úkoly a díky tomu získávají dary, které mohou v Betlémě dát malému Ježíškovi. Cestou se zároveň dozví zajímavosti o vánočním příběhu a o Vánocích. Víte například, proč se na Vánoce zapalují svíčky? Proč k Vánocům patří stromeček? A kolik kilometrů museli Marie s Josefem ujít na cestě z Nazaretu do Betléma?

Každý rok vydáváte nástěnný plánovací kalendář, jen pokaždé s jiným motivem. To dává tušit, že je o něj velký zájem…?

Velký rodinný kalendář je stálicí naší nabídky a velmi oblíbeným dárkem. Pro rok 2022 je jeho tématem mořský život. Lidé na něm oceňují jeho velký formát a možnost zapisovat činnosti a plány až pro pět členů rodiny. Kalendář obsahuje originální a hravé ilustrace a součástí jsou i zajímavé informace o obyvatelích moří a oceánů. Díky letošnímu kalendáři tak můžete objevovat tajemství velryb, žraloků a živočichů žijících v hlubinách oceánů, život medúz, želv či rejnoků a dalších mořských tvorů.

Jaké očekáváte preference vašich zákazníků pro blížící se vánoční období?

Máte pro ně letos nachystáno něco speciálního?

Myslím, že opět to budou knižní dárky jako již novinka „Můj atlas zvířat a rostlin“ či další tituly, například „Jak rostu“, krásná knížka pro zaznamenávání dětství, oblíbené „Naše výlety“ nebo „3 minuty pro štěstí“ pro osobní rozvoj. Letošní rok patří stolním hrám, a proto věříme v úspěch „Kouzla Vánoc“ zaměřeného na rodinné zábavné úkoly a „Jak to tenkrát bylo“, která je jednou ze stálic naší nabídky. Zákazníci se mohou těšit na trička s novými motivy a další produkty, které stojí za to darovat.

www.familium.cz

www.babickarstvi.cz