Pomůcka pro prvňáčky jak se naučit písmenka

Na základní školy v Česku nastoupilo 1. září přes sto tisíc prvňáčků. Už během prvních týdnů se začnou seznamovat s psaním a čtením. Často to pro ně ale nebývá snadné a učení jim přijde nuda. Zábavnou alternativou, jak se naučit první písmenka a slabiky, může být korálkování, psaní na keramiku nebo textil či tvarování písmen ze speciální hmoty.

Děti jsou nesmírně kreativní. Navlékání korálků má kromě fantazie pozitivní vliv i na pohybový rozvoj dítěte, kdy cvičí jemnou motoriku. Navíc je i vhodným způsobem, jak se mohou děti naučit první písmenka nebo hláskování. „Už několik let jsou korálky s písmenky evergreenem. Na trhu je k dostání hned několik variant písmenkových korálků. Velmi oblíbené jsou plastové, ty jsou velmi lehké a mají širší průtah, díky kterému se dětem navlékají opravdu snadno. Mezi populární patří i dřevěné korálky, do kterých jsou písmenka vyryta pomocí laseru na všech čtyřech stranách. Novinkou v sortimentu jsou pak silikonové korálky s písmenky. Z nich se vyrábí především doplňky pro miminka. Prvňáčci tak mohou vyrobit například klip na dudlík pro svého mladšího sourozence s jeho jménem. Při práci s korálky se kreativitě meze nekladou, děti mohou vyrábět náramky, náhrdelníky nebo dekorace do dětského pokoje. Korálky s písmenky mohou doplnit barevnými korálky nejrůznějších tvarů nebo doplnit originálními přívěsky. Během učení si tak navíc vlastnoručně vyrobí stylový módní doplněk nebo dárek pro příbuzné či kamarády," řekl Martin Stibor, zakladatel společnosti Korálky.cz.