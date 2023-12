Pilot pomůže s výzdobou i balením dárků

Vánoce přicházejí… a japonská značka Pilot vám pomůže udělat z nich svátky jak malované! Nejen že přináší tipy na dárky a jejich originální zabalení, ale se speciální sadou Pilot Pintor snadno a rychle vytvoříte například jmenovku na dárek.

Darované pero potěší snad každého, navíc když je gumovací a odpustí nejednu chybu. Pro náročnější je tu pak limitovaná edice pera Capless, které je v ČR k dostání pouze v omezeném počtu kusů.

Pilot jako váš vánoční skřítek

Schraňujete si dlouhými léty prověřené recepty a chcete je mít přehledně uspořádané a krásně sepsané? Povolejte do služby gelový roller Pilot G-2, který krásně klouže po papíře a k dostání je hned v několika zářivých i metalických barvách, dokonce i ve sváteční stříbrné nebo zlaté. Rollery najdou využití i při psaní jmenovek na dárky.

Při popisování jedlých dárků nebo tvoření nápaditých dekorací se hodí již tradiční vánoční pomocník Pilot Pintor. Díky ultrakrycí síle pigmentového inkoustu s akrylovou složkou drží na celé řadě povrchů, takže jedlé či tekuté dárky ve sklenicích a různých dózách či krabičkách můžete krásně popsat a pomalovat, aniž byste se museli bát, že se popisek rozmaže nebo zmizí.

Sada „gumovaček“ v pouzdře

Drobným a zároveň praktickým dárkem může být sada „gumovaček“ od Pilotu, a to jak pro děti, tak i dospělé. Vybírat můžete z tradičních sad barevných per Pilot FriXion Ball, nebo zvolit elegantnější design gumovacích per se stiskacím mechanismem Pilot FriXion Point Clicker. Oba druhy pořídíte v průhledném pouzdře set2go, které lze velmi jednoduše proměnit v praktický stojánek na pera. Spojovat lze dokonce i několik pouzder najednou, a ta se tak stanou ozdobou každého stolu. Díky stojánkům si vytvoříte skvělý přehled o sbírce oblíbených per Pilot a pomohou vám dokonale zorganizovat prostor doma, ve škole i v kanceláři. Pouzdra vyrobená ze 100% recyklovaného plastu jsou navíc ohleduplná k přírodě.