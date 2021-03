Velikonoce jsou za dveřmi

Co vás o Velikonocích nejvíc baví? Pečení, výzdoba, ruční práce nebo pohodové chvíle s rodinou? Samozřejmě, že nemusíte volit a vzdávat se některé z těchto radostí. Proto obchodní řetězec Tchibo nachystal pro letošní svátky jara kromě krásných dekorací v přírodních pastelových barvách a květinových vzorech také nejrůznější pomocníky na pečení.



Květinové vzory do bytu

Nechte se inspirovat všemi barvami jara! Vše od bytových textilií, prádla, kuchyňských potřeb až po praktické příslušenství na zahradu a balkón je ve znamení květin! Jarní kolekce v interiéru příjemně naladí a navíc využívá biobavlnu a recyklované materiály.

Vybrat si můžete například Povlak na dekorační polštářek ze 100% biobavlny. Na přední straně ho zdobí vyšitý nápis a motiv včely. (Velikost povlaku je 50×50 cm a cena 399 Kč.)

Plánujete obměnit ložnici? Povlečení renforce také ze 100% biobavlny rozsvítí váš den, jen co otevřete oči. Má praktické zapínání zip a v nabídce je ve standardní velikosti. (Cena: 699 Kč, ale na dvoulůžko ušetříte, zaplatíte totiž jen 899 Kč.)

Bez vláčné bábovky to nepůjde!

Děti různého věku můžete klidně zapojit do velikonočního pečení. O to větší budou mít radost, když uvidí výsledek své práce. Rozzářená očka přeci stojí za to!

Forma na bábovku ve tvaru růže je ze silikonu a má průměr 24 cm. Tuto dekorativní bábovku ve tvaru růže vykouzlíte bez velké námahy. (Cena 299 Kč)

S válečkem na croissanty rychle zvládnou vytvořit tuto dobrotu i ty nejmenší ručky. Můžete volit sladké i slané varianty. Váleček porcuje těsto pro snadné stáčení croissantů a zároveň nechává značku, kam ideálně umístit náplň, ať už slanou či sladkou. (Cena 229 Kč)

U snídaně má každý svůj kalíšek! Kalíšky na vejce jsou z kvalitní kameniny a v sadě je každý kus v jiné pastelové barvě. Cena sady

o 4 kusech je 299 Kč.)

Bavlněné kloboučky udrží vařená vajíčka teplá a také se postarají o velikonoční dekoraci stolu. Materiál ohřívačů na vajíčka je z biobavlny. (Cena sady o 4 kusech je 199 Kč.)

Kousek přírody i doma

V jarní nabídce obchodů Tchibo najdete i sadu pro pěstování řeřichy. Tu využijete na nejrůznější pokrmy s dobrým pocitem, že uděláte něco pro svou denní dávku vitaminů a minerálů, ale zároveň můžete využít i jako výchovní pomůcku pro děti, které si takto vypěstují vlastní klíčky i řeřichu. Sada obsahuje nádobu na pěstování ve tvaru vejce, misku, substrát a semena. (Cena 229 Kč)

Kolekci „Květinové vzory do bytu“ již nyní najdete v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích v obchodních řetězcích. Kolekci „Velikonoční pečení“ pak v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích v obchodních řetězcích od 15. března 2021, v e-shopu tchibo.cz již od úterý 9. března.