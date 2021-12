Počesku: Kam se vydat v Jeseníkách

Jeseníky v oblibě zastínily Krkonoše nebo Šumava, ale přitom to tu není o nic méně krásné. A zvlášť na podzim si tu užijete božský klid. Další díl seriálu Počesku z produkce Toyoty přináší tipy na zajímavá místa, která tady určitě jednou musíte vidět.

Dolní Morava

V zimě se tu hlavně lyžuje, ale po zbytek roku je jedním z největších lákadel Stezka v oblacích, která se v nadmořské výšce 1119 metrů tyčí nad všemi sjezdovkami a díky tomu, jak ční z krajiny, ji uvidíte ještě mnohem dříve, než zaparkujete dole pod kopcem. Obdivujte ji i z dálky – je totiž dílem architekta Zdeňka Fránka. Přímo k ní vyjedete lanovkou, nebo si vyšlápnete některou ze zážitkových tras. Stezka vede příjemnou dřevěnou a bezbariérovou lávkou, cestu si můžete ozvláštnit, případně zkrátit díky husté síti vedoucí z jednoho patra do druhého, anebo přes stometrový tobogan. Rozhodně si ji vyšlápněte až nahoru, kde čeká ten nejkrásnější výhled a ještě jedna adrenalinová atrakce – síť vznášející se nad krajinou.

Rejvíz

Naučná stezka Rejvíz ve stejnojmenné přírodní rezervaci má pouhé tři kilometry, a tak ji zvládne opravdu každý. Začněte u penzionu Rejvíz a pokračujte po žluté směrem na Bublavý potok a po-kračujte až do středu největšího moravského rašeliniště k Velkému mechovému jezírku. Smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupují prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb. Vzniká tak velmi výjimečná krajina, na kterou v Česku hned tak nenarazíte. Některé stromy jsou navíc i přes malý vzrůst staré více než 150 let.

Karlova studánka

Starobylé lázně obklopené přírodou jsou skutečným klenotem. Leží v panenské přírodě na východní straně nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé Opavy, a pyšní se nejčistším vzduchem ve střední Evropě. Jsou pro ně typické roubené stavby ovlivněné empírem, které pamatují založení lázní a stojí dodnes. V parcích a na úbočích zalesněných svahů najdete lázeňské penziony a pavilony, geologickou expozici jesenických hornin, umělý vodopád, kavárny i výletní restaurace.

Bílá Opava

Máte rádi pěší turistiku, ale jen když je stezka zábavná, plná mostů a lávek, schodišť, ale také krásných výhledů a vodopádů? Pak si určitě musíte projít naučnou stezku Bílá Opava, která to všechno splňuje a ještě je půvabně obklopená skalami. Za neobvyklý ráz krajiny může její geologická stavba, jejíž horní část je tvořena převážně rulami, dolní část břidlicemi a křemenci.

Dlouhé stráně

Ve vodní elektrárně Dlouhé stráně zjistíte, jak se vlastně z vody může získat elektřina, ale také si prohlédnete překrásné vodní dílo – horní přečerpávací nádrž v nadmořské výšce 1 350 metrů na hoře Mravenečník. Dlouhé stráně jsou třetí největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě a nej-rozsáhlejším vodním energetickým dílem v České republice. Je to skvělý celoroční tip na výlet, jen pozor – pokud je v zimě hodně sněhu, nahoru k nádrži se nejezdí.

Praděd

Nejvyšší hora Moravy a Slezska je asi největším symbolem Jeseníků, proto byste ho určitě neměli minout. Na jeho vrcholu je „nová“ rozhledna z roku 1983, která nahradila tu historickou, vybudo-vanou v roce 1912. Na Pradědu se kříží spousta pěších i cyklistických stezek a v zimě se mění na lyžařské středisko, takže ať už milujete jakýkoli sport, tady se rozhodně nudit nebudete. Odměnou za námahu vám bude výhled do celého kraje a také na specifickou přírodu – nachází se tu vzácná alpínská společenstva, lesní porosty pralesovitého charakteru, ledovcové kary a podobně.

Jak vyrazit?

Pokud bydlíte ve městě, ale často vyrážíte na výlety do hor i hůře dostupných terénů, bude pro vás nejlepším společníkem Toyota Yaris Cross. Jde totiž o malé SUV, které zachovává praktické malé rozměry klasického Yarisu, a tak pohyb ve městě zůstane velmi pohodlný, ale zároveň je obohacen o vlastnosti SUV, jako je zvýšený podvozek a pohon všech čtyř kol. K přírodě i vaší peněžence šetrný hybridní pohon je samozřejmostí.

Autory seriálu Počesku, v němž Toyota představuje různé části České republiky, je produkční společnost Yoda Production a Jakub Tichý Films.