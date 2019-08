Počesku: Tipy na výlety pro celou rodinu v jižních Čechách

Jižní Čechy patří k těm nejkrásnějším koutům České republiky. Jak si ale ze všech místních cílů vybrat ty nejlepší, abyste si užili poslední prázdninové dny? Abychom vám usnadnili práci, v dalším díle seriálu Počesku z produkce Toyoty přinášíme tipy na výlety, kam můžete vyrazit s celou rodinou.

Za historií i přírodou

Zámek Hluboká nad Vltavou sice patří k nejkrásnějším na světě, ale také k nejnavštěvovanějším. Pokud jste tu už byli, nebo hledáte něco trochu klidnějšího, v okolí Českých Budějovic, u řeky Lužnice, najdete například romantický zámek Mitrowicz z 16. století s krásnou zahradou. Dá se tu dokonce i ubytovat a pokoje jsou velmi vkusné a stylové.

Jde tedy také o úžasnou základnu, odkud můžete vyrážet na další výlety po okolí. Jestli preferujete spíš krásy přírody, udělejte si procházku Židovou strouhou, která nabízí výhledy do kaňonovitého údolí. Místní divoká příroda chvílemi budí zdání, jako byste už ani nebyli v Česku.

Neobvyklá architektura

Cestu do jižních Čech si určitě naplánujte tak, abyste neminuli Stádlecký most na Táborsku. Tento řetězový most v empírovém stylu původně spojoval břehy Vltavy, ale kvůli stavbě Orlické přehrady mu hrozila demolice. Nakonec byl rozebrán a přesunut na Lužnici. Dnes je národní technickou památkou.

Zamířit můžete také do Blanenského lesa. Tady se určitě stavte v Holašovicích. Tahle malá vesnička je totiž díky svým typickým stavbám selského baroka zapsaná na seznam památek UNESCO. Ujít si nenechte ani renesanční perlu italského stavitelství, zámek Kratochvíle. Najdete ho nedaleko Netolic, a čas si určitě vyhraďte i na procházku či odpočinek v místní zahradě.

Dětem na míru

Jestliže máte menší děti, které ještě zámky ani krásu krajiny neocení, vezměte je do Prachatic.

Najdete tu Areál lesních her, což je hřiště uprostřed lesa, které potěší nejen ty nejmenší, ale určitě i vás.

Určitě je nadchne také Stezka korunami stromů, odkud je vidět celá přehrada Lipno. Nahoru zcela jistě poběží, když jim slíbíte, že dolů mohou sjet na skluzavce. Místní tobogan je dlouhý 52 metrů, čímž patří k nejdelším v Česku.

Většina dětí miluje i jízdu lodí. Zajděte nejprve do přístavu, kolem mola Marina vždy kotví ty nejkrásnější jachty. Nasedněte na přívoz, ta nejdelší trasa přes Lipno vede z Dolní Vltavice, kratší z Frymburku. Přívoz má tu výhodu, že převáží i auta – vejdete se sem dokonce i s větším autem typu nové RAV4. Plavbu výletní lodí můžete absolvovat třeba z Týna nad Vltavou.

Autory seriálu Počesku, v němž Toyota a Lexus představují různé části České republiky, jsou David Broda a Jonáš Mejtský.