Minirozhovor: Sušenková LolliPopz mánie

Čtyři bláznivé holky, které baví tancovat a zpívat – Laura, Ela, Nikki a Pája, které především děti znají jako hudební skupinu LolliPopz mají své vlastní sušenky, a to hned dvoje – máslové a kakaové!

Zákulisí spolupráce je natolik zajímavé, že více než pouhý popis faktů, prozradí krátký rozhovor s Richardem Němcem, který byl u spolupráce za Biopekárnu Zemanka, známou svými kvalitními výrobky, hned od počátku.

Jak ke spolupráci vlastně došlo?

Překvapivě jsme byli osloveni my. Máme ve svém portfoliu dětskou řadu bio sušenek, a tak nám spolupráce dává smysl.

Proč jste se rozhodli na spolupráci kývnout?

Děvčata jsou inspirativní pro své okolí, protože především něco umí, čímž se vymykají většině youtuberů a muslerů. Jsou fenoménem na sociálních sítích a jejich koncerty jsou často vyprodané. Zároveň si uvědomující svůj vliv na děti – své fanoušky, kterým chtějí jít příkladem, a proto hledali vhodný produkt, se kterým propojí své jméno.

Není to odklon od stávající strategie Biopekárny Zemanka?

Není. Často jsme zjednodušeně zaškatulkovaní jako výrobci zdravých sušenek, které seženete především ve zdravé výživě. Takových výrobců jsou desítky. My se ale od začátku vnímáme jako „trendsetteři“, tedy ti, kteří udávají trendy na trhu. Rádi se stavíme po bok „běžných“ sušenek a krekrů s tím, že i když jsme bio a vznikáme v rámci udržitelného zemědělství, tak umíme být stejně chuťově zajímaví a zároveň zdravější. Od spolupráce si tak slibujeme, že nám umožní se dostat do povědomí veřejnosti, rodičů a dětí, kteří sledují zdravou výživu zatím pouze okrajově. Zároveň jako táta vítám, že když děti žadoní o dárek od svých dětských idolů, mohu s klidným svědomím sáhnout po sáčku bio sušenek. Máme pak radost všichni.

Kde jsou nové sušenky LolliPopz k dostání?

K dostání jsou především v hračkárnách Sparkys nebo Bambule, ale také na akcích a koncertech LolliPopz. Další distribuci plánujeme.