Kubík má novinky

Víte, proč je snídaně pro dětský organizmus tak důležitá? Měla by totiž obsahovat 20 % celodenní stravy! Může se samozřejmě stát, že dítě snídani odmítá s tím, že nemá chuť. Nucení rozhodně není na místě, ale rodiče by měli jít příkladem a taktéž dítěti dávat postupně malé porce. Stačí třeba jogurt nebo jen půlka, banán, chybou není ani snídaně sladká.

Podzimní pošmourné počasí je v plném proudu a pomalu, ale jistě se blíží předvánoční shon. Jak si alespoň maličko usnadnit nepříjemné vstávání do tmy? Vždyť ranní stres je to poslední, o co stojíme, natož naši školkou či školou povinné děti! Jak mu předejít? Určitě je dobré připravit si věci na ráno již večer před spaním, a to včetně snídaně a svačiny. Stačí mít vše vymyšlené, nachystané ingredience, ať ráno víte, kam a pro co sáhnout. Zvlášť pro děti je zásadní, aby začaly den zdravou, vyváženou a chutnou snídaní. Pokud se děti dobře nenasnídají, už za dvě hodiny chybí energie, kterou nezbytně potřebují. Její nedostatek vede k roztěkanosti, nepozornosti a celkovému neklidu. Snídaně navíc představuje velmi důležitý, zdraví prospěšný rituál, který může dopomoci k nastolení vnitřního klidu a fyzické i duševní spokojenosti.

A to je pak úplně jiný start do nového dne.

Dostatek energie i vitaminů pro zdravý vývoj

Růst a vývoj dětí zvyšuje nároky organizmu na příjem energie a některých vitaminů a minerálů.

Aby tedy bylo dítě v dobré kondici, měla by snídaně obsahovat dostatek sacharidů pro zachování energie, vitaminy B1 (neboli thiamin), B3 (niacin) a B6 pro posílení imunity, duševní výkonnosti a správnou činnost nervové soustavy, dále vitamin C, jenž zvyšuje bdělost. Další důležité látky jsou mangan a fosfor pro udržení normálního stavu kostí, zinek a vitamin D na podporu normální funkce imunitního systému, železo ke snížení míry únavy a vyčerpání. Novinky Kubík Choco Balls, Choco Cookies, Honey Rings a Cini Sqares všechny tyto aspekty splňují! Navíc obsahují i celozrnnou mouku, která děti zasytí na delší čas a dodá jim tak dostatek energie. Cereální snídaně Kubík jsou vyráběné z obilovin a ochucené medem, skořicí nebo kakaem. Skvěle chutnají s mlékem, jogurtem nebo jen tak. Velkým plusem je i to, že neobsahují glukózo-fruktózový sirup ani palmový olej!

Děti a cereálie

Sladká snídaně není chybou, naopak děti potřebují právě ráno dobít baterky a zvlášť u aktivních dětí představují snídaňové cereálie výhodnou volbu. I když to vypadá tak, že v noci se nehýbeme a žádnou energii nevydáváme, přece jen ji spotřebováváme na tzv. bazální metabolizmus. Co se snídaňových cereálií týká, důležité je dbát na kvalitu a důsledně vybírat podle složení ty výživově nejvhodnější druhy a obohatit je i například ovocem. Samozřejmě

v rámci pestrosti a správných stravovacích návyků je ale vhodné naučit děti i na slané snídaně a podle toho, jak nastartovaly den, pak korigovat případné další sladkosti.