Recept: Vánoční snídaňová inspirace

Vánoce mají být plné radosti a skvělého domácího jídla. Souhlasíte? S vánoční edicí pomazánky Nutella® můžete vytvořit jedinečné dobroty na každý den. Vybrali jsme pro vás recept na kynuté sněhuláky, které zaručeně budou chutnat celé rodině a rozveselí každou snídani.

Na 12 sněhuláků potřebujete:

Krémová náplň: 1 hrnek plnotučného mléka; 4 lžíce krystalového cukru; 2 velké vaječné žloutky; 2 lžíce kukuřičného škrobu; 2 lžíce másla, na kostičky; 1 lžička vanilky

Těsto na sněhuláky: ½ hrnku krystalového cukru a 1 lžíce; ¼ hrnku teplé vody (38 až 43 °C); 2 ¼ lžičky sušeného aktivního droždí; 4 hrnky hladké mouky; 2 lžíce rostlinného tuku; 1 hrnek teplého plnotučného mléka; 1 lžíce rostlinného oleje; 1 lžíce prášku do pečiva; 4 lžičky studené vody; 1 lžíce mléka; 1 vejce; 12 lžic lískooříškové pomazánky Nutella®,

1 lžíce na porci

Postup:

Příprava krému: Mléko přiveďte k varu, rozpusťte v něm 2 lžíce cukru a poté odstavte. V misce smíchejte žloutky a zbylé 2 lžíce cukru, až se směs spojí, přidejte kukuřičný škrob. Odměřte ¼ hrnku mléčné směsi a zvolna ji vmíchejte do směsi vaječné. Do zbývající směsi mléka s cukrem za stálého míchání přidávejte spojenou vaječnou směs. Rendlík s krémem dejte na plotnu a za stálého míchání zahřívejte asi 3 minuty, dokud mírně nezhoustne. Odstavte, šlehejte a postupně přidávejte studené máslo a vanilku, dokud se vše nespojí, asi 15 minut. Alespoň na 2 hodiny dejte krém ztuhnout do ledničky. (Krém lze připravit den předem.)

Příprava těsta: V teplé vodě rozpusťte lžíci cukru a posypte droždím. Nechte 2-3 minuty odstát, promíchejte a nechte znovu odpočívat asi 10 minut, dokud nevzejde kvásek. Do mísy prosejte mouku a uprostřed vytvořte důlek. V další misce našlehejte tuk, zbylý cukr, kvásek a mléko. Zvolna přilévejte tekutou směs do důlku uprostřed mouky a vytvořte těsto. Hněťte asi 10 minut. Povrch těsta pomažte olejem. Poté těsto zakryjte a nechte ho na teplém místě kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Těsto srazte a uhlaďte. V misce smíchejte prášek do pečiva se studenou vodou a rovnoměrně rozetřete po těstě. Těsto vyklopte a zhruba 10 minut ho hněťte, dokud nebude hladké a jemné. Zakryjte a nechte 30 minut stát.

Dokončení: Rozdělte těsto na 12 středně velkých a 12 malých kousků a pomocí dlaní a válečku z nich vytvořte placičky. Do středu každé placky vložte lžíci krému. Okraje ohrňte nahoru, spojte je a následně zatočte. Nechte bulky odpočívat, spojem dolů, zakryté alespoň 30 minut. Předehřejte troubu na 190 °C. Spojte jednu malou a jednu střední bulku k sobě tak, abyste vytvořili sněhuláka. Rozšlehejte 1 vejce a 1 lžíci mléka. Povrch sněhuláků potřete vaječnou směsí a pečte 10–12 minut. Dozlatova upečené sněhuláky nechte vychladnout a ozdobte je pomazánkou Nutella®.

A ještě tip: Prázdnou sklenici od pomazánky Nutella® nemusíte vyhazovat, ale můžete ji vlastnoručně přetvořit na originální svícen. Spoustu inspirace na vánoční pečení, ale i kreativní tvoření či výrobu přání můžete najít na www.nutellla.com.