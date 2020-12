Tipy, jak podpořit imunitu

Pokud jsme někdy opravdu potřebovali posílit obranyschopnost našeho organizmu, pak je to právě v těchto dnech. Jak ale o imunitu náležitě pečovat? Máme pro vás několik tipů.

Pohyb

Důležitým aspektem podporujícím imunitu je pohyb, v ideálním případě na čerstvém vzduchu. Když jsme totiž v kondici, funguje správně nejen naše tělo, ale s ním i náš imunitní systém. „Nebojte se, nemusíte hned běhat maratony. Pro začátek můžete začít procházkou v přírodě nebo místo výtahu použít schody. Pokud postupem času přidáte například posilování s vlastní vahou, jógu, běh nebo jakoukoliv jinou aktivitu, která vás bude bavit, vězte, že vám organizmus poděkuje,” doporučuje fitness trenér Kevin Jágr, který je jedním z ambasadorů projektu Cílem je začít, jehož hlavním poselstvím je podporovat lidi na cestě za novým životním stylem či snem.

Zdravý jídelníček

Další položkou, která má vliv na fungování našeho imunitního systému, jsou bílkoviny. Pokud jich přijímáme málo, naše imunita oslabuje. Dbejte proto na vyváženost jídelníčku a snažte se, aby byly proteiny jeho nedílnou součástí. A v čem je najdete? „Například v mase nebo rybách, luštěninách, vejcích nebo mléčných výrobcích. Obzvláště ryby je dobré jíst alespoň dvakrát týdně, a to kvůli vysokému obsahu omega-3 kyselin. Zhruba dvakrát týdně bych navíc doporučila zařadit také zmíněné luštěniny. Obecně se poté snažte, aby bílkoviny tvořily část každého z vašich jídel a pokud se vám to nepodaří, dožeňte jejich poměr alespoň bílkovinami nabitou svačinou,” radí Petra Kotrlová. V takovém případě zkuste sáhnout po mléčných výrobcích, které jsou v tomto směru ideálními pomocníky. Doporučený denní příjem proteinu je minimálně 1 gram na kilogram vaší tělesné hmotnosti.

Pitný režim

Pitný režim je věc, kterou bychom neměli zanedbávat celoročně, protože prospívá našemu zdraví. Dehydratované tělo naopak bojuje s únavou, bolestí hlavy, menší výkonností a dalšími potížemi. Dostatek hydratace je však důležitý také pro podporu naší imunity. Pokud málo pijeme, je naše sliznice vysušená a stává se tak snadnějším terčem pro bakterie a viry. Pozor! Není nápoj jako nápoj. Pro naše zdraví je totiž nejlepší čistá voda. Sladké limonády, alkohol nebo kafe do pitného režimu nepočítáme.

Bylinky a vitamíny

Pokud chcete posílit imunitu, měl by být váš jídelníček bohatý také na vitamíny. Neopomínejte proto na konzumaci zeleniny a ovoce, a to ideálně v čerstvém stavu. Mezi důležité vitamíny patří vitamín C, jehož vyšší obsah najdeme například v černém rybízu, růžičkové kapustě, kiwi nebo třeba v papáje, a zapomínat bychom neměli ani na vitamíny skupiny B a vitamín D. Z bylinek můžeme sáhnout po lichořeřišnici, kurkumě nebo zázvoru.

Spánek

Tělo potřebuje odpočívat. Pokud mu tuto základní potřebu nebudeme dopřávat v potřebném množství, bude oslabené a snadněji podlehne nachlazení, rýmě a další nemocem. Snažte se proto tělu dopřát alespoň 7 až 8 hodin dlouhý spánek. Kromě délky spánku však nezapomeňte dbát také na jeho kvalitu.

Relaxujte

Psychická pohoda je pro naši imunitu důležitá. Tělo, které je ve stresu, může být vyčerpané a nezbude mu mnoho sil na obranu proti virům a bacilům. Zapracujte proto na své psychice a dopřávejte si aktivity, při kterých se odreagujete, nebo ještě lépe – při kterých vyplavíte endorfiny. Skvělým způsobem relaxu je například posezení v sauně, které zvyšuje produkci bílých krvinek, důležitých obránců našeho imunitního systému. Odpočinek ve vyhřáté sauně si proto klidně dopřávejte i několikrát týdně. A co dělat, když je sauna zrovna zavřená? Vyměňte ji třeba za relaxaci v horké vaně.

