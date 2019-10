Nejlepší obrana proti chřipce? Infuze s vitamínem C!

S příchodem chladnějšího počasí většinou udeří první vlna chřipek a nachlazení, kdy najednou ordinace praktických lékařů zaplní dospělí i děti, a vy v obavách pozorujete každého kýchajícího člověka s kapesníkem ve svém okolí. Pokud nechcete spoléhat pouze na čaj s citrónem, můžete vyzkoušet poměrně novou metodu pro posílení zdraví – infuzní terapii vitamínu C.

Poslední měsíce roku bývají vždy náročnější, bohužel se často stává, že fyzické a psychické vypětí oslabí už tak těžce zkoušenou imunitu a vy se stáváte náchylnější pro různé infekční nemoci. Infuzní terapie vitamínu C skvěle nastartuje imunitní systém a celkově vás doslova probudí. „Vitamín C nedokáže tělo vytvořit samo, proto je jeho přítomnost závislá na tom, jestli ho dostatečně přijímáme zvenčí. Výživové doplňky ovšem dodají z účinných látek jenom zlomek, který běžně obsahují například citrusy. Infuzní aplikace podává vitamín C přímo do krve, kde se nejlépe vstřebá a dosáhnete tak maximálního efektu,“ říká lékařka Veronika Šimková z kliniky GHC Praha.

Celá procedura v podstatě spočívá pouze v tom, že si třicet minut například čtete časopis a během toho je vám podávána obrovská dávka potřebného vitamínu. Samotné účinky pocítíte prakticky během několika minut. Kromě toho, že váš imunitní systém bude ve vrcholné kondici, vitamín C také výrazně potlačuje stres a fyzickou únavou. Vedlejším efektem je rozzářená pleť a přirozeně vitální vzhled. „Naši klienti si pochvalují infuzní terapie v zimních měsících zejména kvůli tomu, že chladné počasí má na organizmus vyčerpávající vliv.

Přestože právě neprocházíte žádným nachlazením, tak se necítíte celkově fit? Kromě zázračného vitamínu C si můžete dopřát infuzní aplikaci také dalších potřebných látek, které mohou působit blahodárně na vaše zdraví a koncentraci. Tělu lze totiž snadno doplnit vitamíny, antioxidanty a stopové prvky důležité pro metabolický koloběh, což je snadný a nejrychlejší způsob nastartování a omlazení organizmu během 1,5-3,5 hodin. Aktuálně jsou běžně nabízeny procedury určené k dehydrataci a demineralizaci organizmu, doplnění vitamínu C a vitamínu D, infuzní terapie potlačující bolesti páteře, šelest v uších, kognitivní deficit nebo zúžené cévy. „Infuzní terapii předchází krátká konzultace o představách klienta, na základě které lékař doporučí ideální kombinaci látek. Lidé jsou většinou nadšení a zájemců o infuze stále přibývá,“ uzavírá spokojeně Veronika Šimková.