BODY&FUTURE Laboratories vyvinulo nová tekutá probiotika. Do střev se dostanou ještě živá!

Neustále kolem sebe slýcháme, že bychom měli jíst hodně zeleniny, ovoce a vitamínů, abychom byli zdraví, v plné síle a naše tělo odolalo všudypřítomným virům. Často se ale zapomíná na neméně důležitou složku, která by měla být součástí našeho každodenního života – probiotika!

Probiotika přitom mohou pomoci nejen posilovat naši imunitu a udržet v kondici náš střevní mikrobiom, ale dokonce nám mohou pomoci i s řadou fyzických a psychických obtíží. Proto je vhodné je do organizmu dodávat pomocí doplňků stravy. Jejich účinek je závislý mimo jiné na tom, v jaké formě se konzumují. Značka BODY&FUTURE Laboratories proto na trh uvedla tekutá probiotika na vodní bázi, která se do střev dostanou ještě živá, aby zde působila v plné síle.

„Tekutá probiotika jsou pro náš organizmus lepší volbou než ta klasická v tabletách, a to díky jejich mnohem vyšší účinnosti. Tekutá forma totiž zajistí to, že se probiotika dostanou do střev živá a aktivní, protože v žaludku, který je pro ně velmi nepříznivým prostředím, tráví mnohem méně času než ta tabletová, a navíc nespouští proces trávení. Tekutá živá probiotika se do střev dostanou ve větším množství a mohou zde působit s maximálním efektem. Pro dosažení co nejlepšího vlivu na naše zdraví bychom měli probiotika užívat každý den,“ vysvětluje Ing. Ján Durec, Ph.D., ředitel vědy a výzkumu BODY&FUTURE Laboratories.

Probiotika od BODY&FUTURE Laboratories se užívají ráno na lačno a jedna láhev vám v lednici vydrží na celý týden. Zvolit si můžete z jemných a přírodních příchutí černý rybíz a mango. Probiotika mají specifickou chuť a vůni, což je způsobeno přítomností butyrátu. Ten je v probioticích obsažen pro své pozitivní a nezastupitelné účinky. Doporučená denní dávka, což je jedna plná odměrka o objemu 60 ml, obsahuje více než 15 miliard živých probiotických bakterií. Probiotika se nachází v potravinách jako je například kysané zelí, některých druzích jogurtů a sýrů či v zakysané smetaně a kefírech. Na životnost probatických bakterií zde bohužel negativně působí přítomné konzervační látky nebo konzervační metody. „Tekutá probiotika jsou proto skvělým doplňkem k pestré a vyvážené stravě,“ dodává Ján Durec.

Co jsou to probiotika a proč jsou pro náš organizmus nezbytná?

Probiotika jsou vlastně „hodné“ mikroorganismy (probiotické bakterie a kvasinky), které se v našich střevech podílí na procesu zpracovávání potravy, kterou konzumujeme – umí například štěpit nestravitelnou vlákninu a vyrábět vitamíny nebo kyselinu mléčnou a octovou. Kromě toho ale dokážou mnohem více – třeba nám pomoci s různými zdravotními obtížemi, posílit imunitu nebo bojovat proti patogenům, které se ve střevech nachází.

A proč jsou probiotika pro naše zdraví tak důležitá? Ján Durec vysvětluje: „Kromě toho, že probiotika mohou podpořit naši imunitu a zlepšit stav našeho střevního mikrobiomu, mohou pozitivně ovlivnit i nervové funkce v mozku, zlepšit zdraví ústní dutiny, podporovat udržování normální hladiny cholesterolu a být nápomocná kvalitě pokožky: při ekzémech, atopické dermatitidě, akné či alergických zánětech. Díky působení na stav střevního mikrobiomu mohou pozitivně ovlivnit i naši náladu a psychickou pohodu.“

Jediná živá probiotika s obsahem akácie a butyrátu

Probiotika v tekuté formě od BODY&FUTURE Laboratories jsou obohacena o akácii a butyrát. Akácie má mnoho pozitivních účinků. Například ovlivňuje tukový a glukózový metabolismus a při pravidelném užívání může mít pozitivní vliv na snižování BMI i celkového procenta tuku v těle. Pozitivní vliv může mít i v prevenci a léčbě cukrovky 2. typu. A to díky snižování hladiny glukózy v krvi. Stejně tak má akácie skvělé antioxidační vlastnosti a má vliv i na zvyšování imunity. Ovesná mouka přítomná v tekutých probioticích zase slouží jako potrava a pomáhá udržovat probiotika v láhvi živá a aktivní. Butyrát je zase esenciální součástí našich střev, která v našem organizmu zajišťuje mnoho funkcí. Ačkoliv se butyrát vyskytuje v těle přirozeně, je důležité ho doplňovat i z výživových doplňků stravy, a to proto, že především obézním lidem a těm, kteří trpí různými onemocněními, se tvoří v menším množství. Právě přítomnost butyrátu způsobuje specifickou chuť a vůni tekutých probiotik od BODY&FUTURE Laboratories, která jsou také 100% vegan, bez konzervantů, sóji, umělých barviv, GMO a mléka.